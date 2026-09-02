Un cortometraje nacido de una historia real de Senillosa fue seleccionado para participar del Festival de Cine Estudiantil de Uruguay (FENACES). Se trata de “De boca en boca”, una producción dirigida por Juliana Henríquez, estudiante de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Patagonia Norte, que se proyectará durante el encuentro previsto entre el 7 y el 13 de septiembre en Montevideo.

La realizadora explicó que la película forma parte de su tesis final y que la selección representa un paso importante para una producción nacida en Neuquén. “Es una historia muy neuquina, y la verdad me da gracia que en otros lugares del mundo aprendan lo que es nuestro miedo a El Chocón”, expresó Henríquez.

La película toma como punto de partida un episodio ocurrido en Senillosa en 2012. Una persona comenzó a gritar que la represa de El Chocón se había roto y el rumor se extendió rápidamente entre los habitantes de la localidad.

La participación en el Festival de Cine Estudiantil de Uruguay representa el inicio de un recorrido que la producción espera ampliar durante los próximos meses.

La noticia falsa provocó corridas, temor y distintas reacciones entre los vecinos. La situación quedó registrada como una anécdota que años después llegó al cine a través de una mirada atravesada por el humor y el absurdo.

“Casi toda mi familia vive allá, entonces a la mañana siguiente ya nos habían contado mil anécdotas de lo que había pasado”, recordó Henríquez.

La directora quedó especialmente interesada por la forma en que las personas respondieron ante una amenaza que consideraban real. “Siempre me fascinó cómo la gente reaccionó de maneras tan distintas ante una situación que en el momento se siente como algo de vida o muerte”, señaló.

A partir de esa experiencia, Henríquez construyó tres historias paralelas. Los personajes atraviesan conflictos familiares, toman decisiones inesperadas y enfrentan una supuesta catástrofe que nunca existió.

La película utiliza la comedia para mostrar cómo el miedo puede modificar las decisiones cotidianas. La directora buscó que los personajes resultaran reconocibles incluso cuando sus acciones rozan lo absurdo.

“Necesitaba que se pongan en el lugar de gente que estaba tomando decisiones muy cuestionables, ridículas, pero con el nivel de seriedad que toma, por ejemplo, abandonar a una abuela”, explicó.

La producción nació dentro de la formación audiovisual neuquina

“De boca en boca” fue realizada como una de las tesis finales de la Tecnicatura en Realización Cinematográfica Integral de la Cohorte 2023 de la ENERC Patagonia Norte. El proyecto reunió a estudiantes tesistas, egresados de otras cohortes y profesionales de la industria audiovisual regional.

La producción contó además con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Para Henríquez, el proceso permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y comprobar el valor del trabajo colectivo.

“El cine es un arte colectivo”, afirmó. La realizadora también destacó “el trabajo en equipo, la escucha, el abrir la cabeza a nuevas perspectivas” como elementos fundamentales para completar la película.

De boca en boca lleva una historia neuquina a nuevos públicos

El acompañamiento de los docentes tuvo un papel central durante la realización. Henríquez destacó especialmente las tutorías que recibió para encontrar el tono de la historia y conservar el espíritu de la anécdota original.

La experiencia también reforzó su mirada sobre la producción cinematográfica desde la Patagonia. La directora considera que la ENERC Patagonia Norte permite acceder a una formación especializada sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires.

“La ENERC genera aprendizaje, comunidad, y sobre todo cultura regional”, sostuvo. También remarcó que la escuela le permitió acceder a herramientas que posiblemente no habría conseguido de manera individual. “No hace falta ir a Buenos Aires para disfrutar de este aprendizaje”, afirmó.

La finalización de la carrera llegó acompañada por una mezcla de alegría, orgullo y expectativa. Henríquez definió la producción como el resultado de años de aprendizaje y del vínculo construido con sus docentes y compañeros.

“La producción representa todo el trabajo y aprendizaje que nos dieron los docentes de la ENERC y el amor al cine que nos transmitieron desde el primer día”, expresó.

El cortometraje comenzará ahora su recorrido por distintos festivales

La llegada al Festival de Cine Estudiantil de Uruguay será uno de los primeros pasos de “De boca en boca” fuera de la Argentina. La producción tiene previsto continuar su recorrido por festivales antes de llegar al público general.

El estreno del cortometraje está previsto para fines de 2026. Henríquez explicó que todavía resta avanzar con la distribución y espera especialmente el momento en que la película pueda encontrarse con espectadores argentinos.

“De boca en boca recién está comenzando su recorrido por festivales, así que queda mucha distribución por hacer”, señaló.

La realizadora tiene claro cuál es el público al que apunta con mayor interés. “El público que más me interesa y al que siempre apuntamos fue al público argentino”, sostuvo.

La circulación internacional también puede abrir una ventana para mostrar historias construidas desde la región. En este caso, el punto de partida es un temor conocido por varias generaciones del Alto Valle: qué podría pasar si la represa de El Chocón sufriera una rotura.

Henríquez espera que la experiencia impulse a otros realizadores a mirar su propio entorno. “Espero que impulse a contar más historias regionales que muestren la identidad argentina y así se fomente la cultura popular”, afirmó.

El equipo técnico estuvo integrado por Juliana Henríquez en realización y guion; Manuel Riffo Adad en producción; Damián Cabrio en dirección de fotografía y postproducción de sonido; Florencia Castello en cámara; Melisa Roman en coaching actoral; Máximo Sánchez Coduti en dirección de sonido; Juana Mc Caskill Delloro y Rosana Retamosa en dirección de arte; Mateo Cavallaro en montaje; y Exequiel Mantega Rimmaudo en música.

La historia que comenzó con un rumor en Senillosa ahora tendrá una nueva pantalla en Montevideo. “De boca en boca” llevará una situación reconocible para el Alto Valle a un festival internacional y pondrá en circulación una mirada construida desde la formación audiovisual de la Patagonia Norte.