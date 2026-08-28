Villa La Angostura volverá a ser escenario de una propuesta internacional vinculada con la cultura de montaña. El Banff Mountain Film Festival World Tour, uno de los festivales de cine de aventura más reconocidos del mundo, llegará a la localidad los días 24 y 25 de septiembre, como parte de su 26ª Gira Argentina.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de una selección de producciones que tienen como protagonistas a la naturaleza, la exploración, los deportes extremos y los desafíos humanos. La programación reúne cortos y documentales internacionales provenientes de países como Canadá, Estados Unidos y Francia, con diferentes historias sobre el vínculo entre las personas y los ambientes naturales.

La propuesta internacional reunirá historias de exploración, deportes extremos, naturaleza y superación personal.

El festival también tendrá una participación especial del cine nacional a través de la denominada Noche Argentina, que incorpora trabajos seleccionados del Festival Nacional de Cine de Aventura (FNCA). Entre ellos se encuentra El Pintor del Bosque, de Nicolás Muñoz, una producción con fuerte raíz neuquina que retrata la vida de Iván Moricz Karl, un pintor autodidacta de 80 años que observa y representa la naturaleza desde su cabaña en el Parque Nacional Lanín.

La llegada del Banff tendrá además un significado especial para Villa La Angostura, una localidad estrechamente ligada a las actividades de montaña y al turismo de naturaleza. El entorno del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto con sus bosques, lagos y montañas, ofrece un escenario donde el trekking, el esquí, el montañismo, el ciclismo y el kayak forman parte de la identidad local.

Nacido en Banff, Canadá, en 1976, el festival se transformó con el paso de las décadas en un fenómeno cultural de alcance internacional, con presencia actualmente en más de 40 países. En Argentina lleva 26 temporadas acercando historias de aventura y montaña, y convirtiéndose también en un punto de encuentro para deportistas, realizadores, fotógrafos, viajeros y amantes de la naturaleza.