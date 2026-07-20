La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Patagonia Norte abrió este lunes 20 de julio las inscripciones para ingresar a la Tecnicatura en Realización Cinematográfica Integral 2027. Las personas interesadas podrán anotarse hasta el 12 de octubre para realizar el Curso Virtual Obligatorio (CVO), requisito inicial del proceso de admisión.

La inscripción está dirigida a aspirantes de Neuquén, Río Negro y La Pampa, quienes luego de completar el curso podrán acceder a las dos instancias del examen de ingreso a la institución. La modalidad del CVO será asincrónica.

La sede Patagonia Norte de la ENERC, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ofrece una carrera pública y gratuita de tres años de duración con título oficial de validez nacional.

La ENERC Patagonia Norte inició el proceso de ingreso para 2027

La carrera de Realización Cinematográfica Integral combina formación teórica, técnica y estética para quienes buscan desarrollarse en el ámbito audiovisual.

Durante los tres años de cursado, los estudiantes trabajan con herramientas profesionales vinculadas a la producción cinematográfica, incluyendo cámaras de video, televisión y cine digital, equipos de iluminación, sonido, edición, color y postproducción.

El ingreso comienza con el Curso Virtual Obligatorio, una instancia que permite acercar a los aspirantes a los contenidos y dinámicas de la formación cinematográfica antes del examen de admisión.

Una institución pública con formación profesional en cine

La ENERC Patagonia Norte forma parte de la red de escuelas del INCAA, organismo nacional encargado del fomento y desarrollo de la actividad cinematográfica argentina.

La sede regional cuenta con una propuesta educativa orientada a la realización audiovisual y busca fortalecer la producción cinematográfica desde la Patagonia.

La carrera tiene una duración de tres años y otorga un título terciario oficial con alcance nacional.

Además de las clases teóricas, los estudiantes realizan prácticas con equipamiento profesional, una característica que diferencia a la institución frente a otras propuestas de formación audiovisual.

Nueve años de producción audiovisual desde la Patagonia

Desde su creación, la ENERC Patagonia Norte produjo más de 165 ejercicios audiovisuales, entre cortometrajes documentales, ficciones, adaptaciones literarias regionales y trabajos finales de carrera.

Algunas de estas producciones lograron participación en festivales nacionales e internacionales, incluido el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, uno de los encuentros cinematográficos más importantes de Argentina.

La experiencia acumulada convirtió a la sede patagónica en un espacio de formación y producción para nuevos realizadores de la región.

Nuevo equipamiento para fortalecer las clases presenciales y virtuales

El vicerrector de la ENERC Patagonia Norte, Lucio Pugni, informó que durante este año la institución incorporó nuevo equipamiento tecnológico.

La inversión incluyó:

Cuatro monitores de 34 pulgadas .

. Cuatro computadoras completas .

. Televisores de 65 pulgadas para cada aula.

Según explicaron desde la institución, estos recursos permitirán mejorar las condiciones de enseñanza tanto en las actividades virtuales como presenciales.

Cómo inscribirse en la Tecnicatura en Realización Cinematográfica

Las personas interesadas deben completar la inscripción a través del sitio oficial de la ENERC, dentro del apartado correspondiente al ingreso 2027.

Para consultas sobre la carrera y el proceso de admisión también está disponible el correo electrónico

La institución brinda información adicional mediante sus redes sociales oficiales: