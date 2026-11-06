La relación con una de las mujeres más famosas del espectáculo argentino le cambió la vida por completo. Aunque su historia de amor tuvo momentos románticos y una enorme repercusión, Rusherking reconoció que hubo una parte de aquella experiencia que le resultó especialmente difícil de soportar. Durante una entrevista, el músico recordó cómo vivió la exposición mediática que llegó de la mano de su noviazgo con la China Suárez.

La confesión ocurrió en Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece. Allí, el artista santiagueño repasó algunos episodios de su pasado sentimental y explicó que nunca estuvo preparado para convertirse en uno de los protagonistas habituales de los programas de espectáculos. “¡Qué mierda cuando se te viene todo ese mundo encima!”, expresó al recordar aquella etapa.

Para explicar por qué le costó tanto adaptarse, Rusherking hizo referencia a su personalidad y a sus orígenes. Antes de alcanzar semejante popularidad, llevaba una vida bastante alejada del funcionamiento de la farándula. “Imagínense que yo soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación... me pasaron cosas que no me esperaba”, reconoció.

Sin embargo, el cantante hizo una aclaración: las versiones y los rumores sobre su intimidad no eran lo que más lo molestaba. El verdadero inconveniente aparecía cuando intentaba hacer algo tan sencillo como salir de su casa y se encontraba con periodistas esperándolo para conseguir una declaración. Esa situación, según explicó, terminó convirtiéndose en una experiencia agobiante.

“Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, relató, describiendo el escenario que se repetía durante aquel período de su vida.

Además, Rusherking cuestionó la manera en la que algunos cronistas buscaban obtener respuestas de los famosos. Según su mirada, había periodistas que formulaban preguntas con la intención de provocar una reacción y generar titulares a partir de sus contestaciones. “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”, sostuvo frente a Mario Pergolini.

El pasado entre Rusherking y la China Suárez

En la misma charla también apareció el recuerdo de una de las frases más virales de su carrera: “Me fui mundial”. El músico explicó que, después de pronunciarla ante un cronista, entró a su casa y se arrepintió inmediatamente. “Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo”, contó. Aclaró que era una expresión que utilizaba habitualmente con sus amigos para decir que había hecho algo muy bien.

Finalmente, el artista se tomó aquella situación con otra perspectiva y reconoció que, aunque en su momento sintió mucha vergüenza, hoy puede reírse de lo sucedido. “No fue tan grave, pero quedé como un bananita”, admitió. Así, Rusherking volvió a hablar de su romance con la China Suárez, una historia que terminó en abril de 2023 y que, además de marcar su vida sentimental, lo enfrentó a una exposición pública que nunca había imaginado.