La visita de Rosalía a la Argentina dejó varios momentos inolvidables, pero uno de los más comentados ocurrió cuando Ángela Torres fue invitada a participar del tradicional "Confesionario" del Lux Tour en el Movistar Arena. Allí, la cantante sorprendió al contar una vivencia muy íntima sobre una expareja, y muchos interpretaron que sus palabras estaban dedicadas a Rusherking, con quien mantuvo una relación durante dos años.

Todo comenzó cuando Rosalía le dio pie para hablar con una frase que despertó la expectativa del público: "Hay algo que llevas en el pecho y tienes ganas de sacártelo hoy". Sin dudarlo, Ángela Torres tomó el micrófono y explicó que esa relación la había llevado a perder una parte muy importante de su esencia.

"Vengo a contarte sobre alguien con quien salí que me hizo perder mi 'muchosidad'. Entre mis amigas decimos que la 'muchosidad' es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio. Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma", expresó la artista, generando un profundo silencio entre los presentes.

Luego, Ángela Torres profundizó en las situaciones que más la marcaron durante ese vínculo. Según relató, uno de los mayores conflictos era sentirse excluida de la vida social de su entonces pareja. "Teníamos muchos problemas. Uno de ellos, y el que más me lastimaba, era que no me quería hacer parte de nada en su vida. No quería invitarme con sus amigos, no me quería invitar de fiesta. Solo quería que nos viéramos solos, en su departamento", recordó.

La reacción de Rosalía fue inmediata y espontánea. Tras escuchar el relato, la cantante española lanzó un contundente: "¡Qué boludo!", mientras el público acompañó con abucheos dirigidos hacia el exnovio al que hacía referencia la historia.

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Ángela Torres contó que siempre soñaba con asistir a los shows de Cindy Cats, un grupo que admiraba profundamente. Sin embargo, aseguró que su entonces pareja nunca quiso incluirla. "Le decía: 'Invitame, quiero compartir con vos'. Y él me decía que no, que tenía que conseguir las entradas por mi cuenta y que no me iba a agregar a su lista de invitados", reveló.

Lejos de quedarse con ese mal recuerdo, la cantante destacó que la vida terminó dándole una revancha inesperada. "Esta historia tiene final feliz porque hace poco este grupo de artistas que tanto admiraba me invitó a cantar con ellos. ¿Y sabés quién estaba ahí mirando desde la platea? Mi perla", comentó entre risas, provocando la ovación del estadio.

Antes de cerrar su participación, Ángela Torres dejó un mensaje que fue ampliamente celebrado por el público. "Nunca tienen que dejar de ser ustedes mismos y menos por un hombre", afirmó. A su lado, Rosalía concluyó con otra frase que se volvió viral: "Esta perla en cuestión tenía un diamante y no se enteró. Tuvo que verte brillando para darse cuenta. Mírala mejor, hombre".