Cuando Soledad Pastorutti cantó en el Monumental para Lionel Messi, ya sabía a qué se refería el futbolista con un comentario que le había hecho en privado. En Vuelta y Media, la artista reconstruyó esa charla en Miami y contó cuándo descubrió qué había preparado él con su música.

En el ciclo de Sebastián Wainraich, por Urbana Play, la cantante recordó cómo aprovechó el final de una grabación: “Cuando terminamos de grabar el disco nos fuimos a ver el Inter Miami”. La salida terminó sin el saludo que esperaba: “Ese día, después del partido, no pudimos cruzar un saludo ni con Antonela ni con Leo”. Al referirse a su vínculo con el futbolista y Antonela Roccuzzo, aclaró con humor: “Yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo”.

La invitación para el día siguiente vino del propio Lionel Messi: “Leo me dijo: 'Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento, los invitamos'”. El clima cambió los planes y el encuentro se dio de otra manera: “Se suspendió el entrenamiento porque había tormenta eléctrica, pero tuvimos una linda charla”.

Durante esa conversación, Soledad Pastorutti recibió una pista sobre algo que el futbolista estaba por compartir: “Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música”. La cantante no le pidió más precisiones y entendió de qué hablaba cuando vio la publicación: “Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con 'Brindis' y yo casi me muero”.

En el Monumental, Brindis pasó de acompañar una publicación a sonar en el homenaje a Lionel Messi. La elección del tema le trajo a Soledad Pastorutti un recuerdo de Diego Armando Maradona: “Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto”.

Al hablar de lo que significó aquel gesto, la artista puso el acento en el trato que recibió: “Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero”. También contó qué valor le daba al encuentro: “A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso”. De aquella visita a un entrenamiento que nunca se hizo, se llevó el recuerdo de una charla que le dio otro sentido a lo que después cantó ante los hinchas.