La separación de Rusherking y María Becerra se volvió tema de discusión en redes a fines de 2021 y, según el cantante, la repercusión de esos días lo marcó. Casi cinco años después, retomó lo ocurrido en una entrevista con Nacho Elizalde para Hay Amor, de Hispa, y reconoció que estuvo con otra persona en una fiesta.

Los dos se conocieron en un grupo de amigos y se acercaron por la música. El artista ubicó el comienzo del noviazgo durante unas vacaciones que compartieron en Córdoba. “Pegamos onda. Los dos nos llamamos la atención mutuamente, nos gustaba la música de ambos. Empezamos a tomar y avanzamos. Nos conocimos así. Éramos un grupo de amigos. Nos fuimos a Córdoba de vacaciones y empezó nuestra relación”, recordó.

Para describir la intensidad de ese año, el cantante habló de los meses en que convivió con María Becerra y de cuánto tiempo compartían entre viajes y música. El cambio en la exposición, según contó, llegó con la separación. “En ese momento no estábamos tan expuestos y cuando me separé hubo quilombo. Todo se fue al carajo. Estuvimos juntos un año. Fue intenso. Hacíamos música juntos, viajábamos para todos lados, vivimos con María tres o cuatro meses”, contó.

Rusherking atribuyó el final a un desgaste que se había acumulado entre idas y vueltas. Al repasar esa etapa, habló de la inmadurez de ambos y reconoció que los dos habían cometido errores. “Fueron muchas cosas. Éramos muy chiquitos los dos. Los dos teníamos nuestros errores. La relación se fue desgastando, fuimos, vinimos, volvimos”, explicó.

Cuando habló de la infidelidad, el cantante mencionó lo ocurrido en una fiesta y cómo sintió que había quedado expuesto después. “Yo estuve con una persona en una fiesta. Hubo un engaña pichanga, yo quedé como un gil, pero no era así. Pero no quiero entrar en ese tema”, dijo.

Del revuelo en redes, el músico recordó el tuit de María Becerra y su propio pedido de perdón. También contó que hablaron en privado y dio su versión sobre cómo reaccionó la cantante después de publicar. “Una relación con mucha exposición es muy difícil. Cuando nos separamos, ella tuitea, ella después se arrepiente, yo pido perdón. Nosotros hablamos en privado. Fue un lío”, relató.

Rusherking contó que el escándalo le dejó consecuencias emocionales. Dijo que se sintió juzgado por gente que, a su entender, desconocía cómo habían sido las cosas entre ellos. “Me dejó consecuencias, un trauma. Está todo el mundo en mi contra, que no saben cómo es. Éramos muy chiquitos”, confesó.