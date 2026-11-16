Sarah Burlando vivió una noche inolvidable junto a sus papás. La pequeña acompañó a Barby Franco y Fernando Burlando al recital que María Becerra dio este fin de semana en el Movistar Arena.

Pero la noche no terminó ahí. Sarita tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la artista. Después del espectáculo, la pequeña pudo acercarse a su ídola y sacarse una foto con ella en el backstage.

Las fotos del encuentro

El encuentro quedó registrado en una serie de postales que Barby compartió a través de sus historias de Instagram.

En la imagen se puede ver a María posando junto a Sarah, su mamá y el reconocido abogado. La modelo no ocultó su admiración por la cantante y le dedicó unas palabras por el gesto que tuvo con su hija.

El sueño cumplido de Sarah Burlando: conoció a María Becerra y su mamá compartió la foto más especial

"Ella con su humildad única", escribió. A su vez, Becerra resubió la historia y agregó: "Las adoro a ellas dos".

Una noche especial

Finalmente, Barby compartió otras imágenes de la noche donde quedó registrado el entusiasmo de su hija tras vivir uno de sus primeros recitales.

En esa misma jornada, además, logró cumplir uno de sus sueños: conocer a la cantante que sigue desde chica y llevarse una foto que su mamá se encargó de compartir con todos sus seguidores.