¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
La fan de Becerra

El sueño cumplido de Sarah Burlando: conoció a María Becerra y su mamá compartió la foto más especial

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, conoció a María Becerra tras el recital en el Movistar Arena. La pequeña se sacó una foto con su ídola en el backstage y su mamá compartió las imágenes.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Lunes, 16 de noviembre de 2026 a las 12:05

Puntos clave

  • Sarah Burlando
  • Barby Franco
  • Fernando Burlando

Resumen del artículo

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, conoció a María Becerra tras el recital en el Movistar Arena. La pequeña se sacó una foto con su ídola en el backstage y su mamá compartió las imágenes.
PUBLICIDAD
El sueño cumplido de Sarah Burlando: conoció a María Becerra y su mamá compartió la foto más especial

Sarah Burlando vivió una noche inolvidable junto a sus papás. La pequeña acompañó a Barby Franco y Fernando Burlando al recital que María Becerra dio este fin de semana en el Movistar Arena.

Pero la noche no terminó ahí. Sarita tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la artista. Después del espectáculo, la pequeña pudo acercarse a su ídola y sacarse una foto con ella en el backstage.

Las fotos del encuentro

El encuentro quedó registrado en una serie de postales que Barby compartió a través de sus historias de Instagram.

En la imagen se puede ver a María posando junto a Sarah, su mamá y el reconocido abogado. La modelo no ocultó su admiración por la cantante y le dedicó unas palabras por el gesto que tuvo con su hija.

El sueño cumplido de Sarah Burlando: conoció a María Becerra y su mamá compartió la foto más especial

"Ella con su humildad única", escribió. A su vez, Becerra resubió la historia y agregó: "Las adoro a ellas dos".

Una noche especial

Finalmente, Barby compartió otras imágenes de la noche donde quedó registrado el entusiasmo de su hija tras vivir uno de sus primeros recitales.

En esa misma jornada, además, logró cumplir uno de sus sueños: conocer a la cantante que sigue desde chica y llevarse una foto que su mamá se encargó de compartir con todos sus seguidores.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD