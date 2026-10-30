Las mesazas, PH y La Peña de Morfi: quiénes son los invitados de este fin de semana

El domingo televisivo tendrá un horario para agendar antes de sentarse a almorzar. La Peña de Morfi arrancará con una modificación en la grilla, dentro de un fin de semana en el que Juana Viale y PH: Podemos Hablar también reunirán a figuras de la música, la actuación y el periodismo.

La cita con La Peña de Morfi será el domingo 1 de noviembre a las 12 por Telefe, con Diego Leuco y Carina Zampini. Luciano Pereyra será la principal visita musical y combinará novedades con canciones de su repertorio. También habrá una presentación de Damaris y un musical del universo de Margarita, en una emisión con varias propuestas sobre el escenario.

La propuesta de La Peña de Morfi se completará con sus espacios habituales. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán en la cocina, mientras Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola aportarán el humor. El deporte tendrá su lugar en Lo del Turco, el segmento a cargo de Claudio “Turco” Husaín.

Antes, el sábado 31 de octubre, Juana Viale ocupará la cabecera de La noche de Mirtha en reemplazo de su abuela. Desde las 21.30, por El Trece, compartirá la mesa con María Fernanda Callejón, Mauro Szeta, Noelia Marzol y Manu Jove, en una nueva edición de las tradicionales mesazas.

La alternativa de Telefe para esa noche será PH: Podemos Hablar, con Andy Kusnetzoff al frente de las conversaciones. Benjamín Amadeo, China Ansa, Rafael Ferro, Mercedes Funes y Santiago Maratea participarán de una edición que cruzará experiencias de la actuación, la música y los medios.

Mientras PH: Podemos Hablar apostará el sábado a las vivencias de sus cinco invitados, el domingo Juana Viale cambiará de mesa y de registro. Almorzando con Juana se emitirá desde las 14 por El Trece, con Dolli Irigoyen, Manuel Wirzt, Diego “Jopo” Angeli y Débora Nishimoto. La combinación reunirá perfiles de la gastronomía, la música, la meteorología y la actuación.

Los proyectos de los invitados le darán distintos puntos de partida al almuerzo. Irigoyen continúa vinculada a ferias gastronómicas y programas de cocina, y Wirzt llegará después de publicar Versiones encontradas, su disco de octubre de 2026. En el caso de Nishimoto, la actualidad combina proyectos teatrales con una primera incursión literaria: la actriz prepara su debut con un libro de poesía.