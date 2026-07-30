Salieron las primeras imágenes de la nueva biopic de Marilyn Monroe y el parecido sorprendió a todos

Marilyn Monroe volverá a la pantalla grande. A más de seis décadas de su muerte, la figura de la legendaria actriz estadounidense será retratada nuevamente en una producción cinematográfica que ya comenzó a dar que hablar tras la difusión de sus primeras imágenes oficiales.

La película se titula Flesh Impact y está dirigida por la reconocida actriz y realizadora Maggie Gyllenhaal. La gran novedad es que el papel principal estará a cargo de Dakota Johnson, quien aparece completamente transformada para interpretar a una de las mujeres más famosas y fotografiadas del siglo XX.

Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran a Johnson con el clásico cabello rubio platinado, maquillaje inspirado en la estética de los años cincuenta y varios de los gestos que hicieron mundialmente conocida a Monroe. El parecido llamó rápidamente la atención de los seguidores de la actriz y de los amantes del cine.

Sin embargo, la producción no buscará reconstruir de manera tradicional la vida de Marilyn. Según trascendió, la historia estará basada en una novela y presentará una mirada más libre y ficcional sobre el mito que rodeó a la estrella de Hollywood, explorando aspectos vinculados a la fama, la identidad y la construcción de los ídolos populares.

La elección de Dakota Johnson también despertó debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la caracterización y el desafío actoral, otros compararon esta versión con interpretaciones anteriores de Marilyn Monroe que llegaron tanto al cine como a la televisión.

La expectativa es alta porque Monroe sigue siendo una de las personalidades más influyentes de la cultura popular mundial. Su imagen continúa siendo sinónimo de glamour, éxito y misterio, factores que alimentan el interés permanente de la industria audiovisual por contar nuevas historias sobre su vida.

Por el momento, la producción continúa en etapa de rodaje y todavía no se confirmó una fecha oficial de estreno. No obstante, las primeras fotografías fueron suficientes para instalar la película entre los lanzamientos más comentados del momento en el mundo del espectáculo.