Antes de que vuelva a aparecer en cualquier ranking de cracks, Ronaldinho tendrá su propia parada en Netflix. El exfutbolista brasileño será el centro de una nueva miniserie documental que no solo repasa su carrera, sino que también promete meterse en zonas más íntimas de su historia, con la participación de figuras que compartieron cancha y vestuario con él, como Lionel Messi.

La producción llevará por título "Ronaldinho: The One and Only" y ya tiene fecha confirmada de estreno. La plataforma la presentó como el primer movimiento de una trilogía dedicada al fútbol brasileño, con una apuesta que mezcla archivo, testimonios fuertes y una reconstrucción del fenómeno que convirtió al crack en emblema mundial.

En el anuncio oficial, Netflix detalló el alcance del proyecto con una descripción que marcó el tono de la propuesta. "Para iniciar, la miniserie de tres episodios, Ronaldinho Gaúcho (Ronaldinho: The One and Only) se estrena el 16 de abril y profundiza en la trayectoria de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, con acceso exclusivo, material nunca antes visto, grandes victorias, momentos sensibles y testimonios de figuras icónicas del deporte como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol, Galvão Bueno, entre otros".

La presencia de Lionel Messi aparece como uno de los puntos que más expectativa genera, sobre todo por lo que significó Ronaldinho en sus primeros años en Barcelona. Pero la serie no se quedará solo en los recuerdos de vestuario o en la celebridad del personaje. También buscará reconstruir el recorrido completo del embajador del "jogo bonito".

Ahí es donde el documental intenta correrse del homenaje clásico. Según la propia plataforma, la historia "permite conocer a la persona detrás del jugador", una definición que anticipa un tono menos celebratorio y más humano. La infancia en Porto Alegre, la explosión en Europa, la consagración global y el tramo posterior al retiro formarán parte de ese recorrido.

"Ronaldinho: The One and Only" será, además, la puerta de entrada a un proyecto más amplio. Después llegará "Tetra: Acreditar de Novo (USA 94: Brazil’s Return to Glory)", una producción centrada en la obtención del Mundial de 1994, construida con material inédito registrado por los propios protagonistas de aquella conquista brasileña.

El cierre de esa trilogía estará puesto en "Várzea: Onde Nasce o Futebol (The Root Of The Game)", que se enfocará en la raíz más popular del fútbol en Brasil. En la presentación oficial, Netflix explicó: "Ambientada en la Súper Copa Pioneer, el torneo de fútbol amateur más grande y prestigioso de São Paulo, la serie ofrece un acceso sin precedentes detrás de cámaras a la competencia, siguiendo a jugadores y entrenadores en la búsqueda del tan soñado título de várzea y de la oportunidad de cambiar sus vidas".

Con ese esquema, Netflix busca ir más allá del perfil individual de una estrella y abrir una ventana sobre distintas capas de la identidad futbolera brasileña. Pero el primer paso será con Ronaldinho, uno de los nombres más magnéticos de su historia reciente, en una serie que se estrenará el 16 de abril y que intentará explicar por qué su figura sigue generando fascinación incluso lejos de la cancha.