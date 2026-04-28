Wanda Nara ya puso un pie en el cine y el proyecto dejó de ser una promesa para transformarse en imágenes concretas. Con el rodaje de ¿Querés ser mi hijo? ya en marcha, empezaron a circular las primeras fotos de la filmación y quedó al descubierto cómo será el universo de la comedia romántica que la tendrá por primera vez como protagonista de ficción.

Las escenas que se conocieron la muestran compartiendo cuadro con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, en lo que funciona como un primer vistazo al tono de la película y al personaje que le toca encarnar. Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que, después de descubrir una infidelidad, vuelve a empezar y se mete en una historia atravesada por una mentira inesperada que termina cambiándole todo.

En esa trama, el personaje de Wanda Nara conoce a Javier, un joven vecino de 23 años, y le propone hacerse pasar por su hijo para atravesar una entrevista laboral. Desde ahí se arma el corazón del relato, porque detrás de esa maniobra empieza a crecer un vínculo que rompe con los planes iniciales y abre un romance marcado por la diferencia de edad y por el enredo que ambos ayudaron a construir.

Mientras la filmación avanza entre Uruguay y la Argentina, la propia mediática expuso cuánto peso personal tiene este salto. “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso".

Más adelante, Wanda Nara sumó una lectura mucho más íntima sobre este momento profesional. "Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más, este es un nuevo desafío en mi vida y como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión, siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y como siempre, dejo todo en cada cosa que hago".

La película, dirigida por Hernán Guerschuny, toma como punto de partida una producción mexicana de alto impacto y la adapta al público argentino. Sobre ese material, Wanda Nara también quiso poner su propia mirada: "¿QUERÉS SER MI HIJO? es mi primera película de ficción, un remake de una producción mexicana que es record de audiencia en México, es una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante".

Con esas primeras imágenes ya circulando, el debut de Wanda Nara en la pantalla grande dejó de ser una simple novedad de casting. Ahora hay vestuario, escenas, compañeros de elenco y una historia en movimiento. El desafío ya empezó y, por lo pronto, la curiosidad por verla actuar quedó definitivamente instalada.