La interna familiar que rodea a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo a partir de la información vinculada con sus finanzas. Mientras continúa la polémica por la auditoría que la cantante habría solicitado para revisar el manejo de su patrimonio, Ángel de Brito expuso los supuestos gastos con tarjeta de crédito de sus padres y reveló una enorme diferencia entre los consumos de cada integrante.

El conductor abordó el tema en LAM y relacionó los datos con una situación que había protagonizado la artista durante una compra. “Me voy a referir al tema Tini y familia, tengo algo nuevo. Porque a mí me llamó la atención que Tini vaya a un lugar y no se pueda comprar una cartera, que es un vuelto para Tini”, introdujo antes de presentar las cifras que tenía en su poder.

De Brito aseguró que la cantante dispone de un único plástico emitido por una entidad argentina y que lo utilizaría solamente para operaciones menores. Al comparar los movimientos de la familia, señaló directamente a Alejandro Stoessel como la persona con los consumos más elevados: “Ella tiene una sola tarjeta en un banco en Argentina para gastos pequeños. ¿Quién es el que más gasta y el que menos gasta? Alejandro Stoessel. 40 palitos de tarjeta”.

Pese a las versiones sobre las dificultades que habría tenido para disponer de su dinero, el periodista sostuvo que la situación financiera de Tini Stoessel no presenta irregularidades ante el sistema. “Tini a pesar de toda la discusión que hay con la auditoría y todo eso, para la central de deudores está en orden. No tiene problemas y está en una categoría buena, no gasta mucho”, explicó sobre el estado crediticio de la intérprete.

Los movimientos atribuidos a Mariana Muzlera mostraron una realidad muy diferente. Según detalló el conductor, la madre de la cantante registró varios meses sin consumos y solamente habría utilizado su tarjeta en momentos puntuales. “Mamá Stoessel ahorra. En junio de 2026 nada, en mayo nada, abril nada. No gasta con la tarjeta. Febrero 125 y diciembre 923 mil, se ve que compró los regalos”, enumeró al analizar sus gastos.

La situación cambiaría de manera drástica en el caso de Alejandro Stoessel. El productor tendría un promedio mensual cercano a los 40 millones de pesos, aunque De Brito consideró que ese monto debía evaluarse en función de la posición económica de la familia. “El padre gasta fuerte, onda 40 palos promedio, que tampoco es mucho para su nivel de vida. Pero es uno de los que más usa la tarjeta”, afirmó.

Finalmente, Ángel de Brito precisó que los resúmenes atribuidos al padre de Tini Stoessel habrían mostrado variaciones millonarias de un mes a otro. “Por ejemplo, el consumo más bajo de Alejandro en su tarjeta es ocho palos y el más alto 47 por mes”, reveló. La cifra provocó sorpresa inmediata en el estudio y volvió a colocar a Alejandro Stoessel en el centro de las versiones sobre el manejo del dinero generado durante la carrera de su hija.