La salud de Charly García volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de conocerse que el ícono del rock fue sometido a una intervención quirúrgica. El músico de 74 años atravesó una nefrectomía parcial, una cirugía programada que encendió las alarmas entre sus seguidores y en el ambiente artístico.

El procedimiento se realizó el pasado 21 de abril en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde el artista permanece internado. Desde la institución difundieron un parte médico oficial para llevar tranquilidad sobre la evolución del histórico referente del rock nacional.

“El operativo se realizó según lo previsto y Charly García se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, detallaron en el comunicado, marcando un panorama alentador tras la cirugía.

Además, el informe aclaró un punto clave que generaba dudas: “En ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento”. De esta manera, se descartaron complicaciones y se confirmó que la recuperación sigue el curso esperado.

En medio de la preocupación inicial, Ángel de Brito había adelantado que la operación estaba dentro de un tratamiento que el músico venía llevando adelante. Por su parte, Karina Iavícoli explicó que todo fue planificado con anticipación, lo que permitió reducir riesgos y encarar la cirugía en condiciones controladas.

Desde el entorno del artista también reforzaron la tranquilidad. “Salió todo bien”, aseguraron, destacando que no hubo imprevistos durante la intervención. Actualmente, Charly García continúa bajo observación médica, acompañado por profesionales y sus seres queridos, pero fuera de terapia intensiva.

La nefrectomía parcial es una técnica que busca preservar la mayor cantidad posible de tejido renal. Consiste en retirar únicamente la parte afectada del riñón, permitiendo mantener la funcionalidad del órgano, algo clave para una recuperación más favorable en pacientes que responden bien.

Este episodio se da en un momento en el que el músico se mostraba activo públicamente. Semanas atrás había sido visto en un show de AC/DC en River, donde se lo notó emocionado. Ahora, mientras su evolución sigue siendo positiva, crece la expectativa por volver a verlo en escena, sostenido por el cariño incondicional de su público.