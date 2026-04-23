Los Premios Berbel continúan consolidándose como uno de los principales espacios de reconocimiento a la música regional, destacando el talento local y proyectando la identidad cultural de Neuquén a nivel nacional. Inspirados en el legado de Marcelo Berbel, autor del himno provincial, estos galardones buscan poner en valor a quienes transforman la raíz neuquina en expresiones artísticas con proyección.

En esta nueva edición, la convocatoria reunió a más de 300 artistas, de los cuales 206 fueron postulados oficialmente en distintas categorías, incluyendo bandas, dúos y solistas. Desde la organización destacaron la amplia participación y el crecimiento sostenido de este movimiento cultural, que año a año gana protagonismo en la provincia. Actualmente, el jurado trabaja en la selección de los nominados y futuros ganadores.

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 3 de mayo a las 17 horas en el Casino Magic, en la ciudad de Neuquén. La gala reunirá a artistas, referentes culturales y público en general en una celebración que combina música, identidad y comunidad, consolidando a los Premios Berbel como una cita clave del calendario cultural neuquino.