Cómo salió el partido entre Luzu TV y 412: cuántas personas lo vieron

La revancha entre Luzu TV y 412 mantuvo el resultado abierto hasta los últimos minutos del segundo tiempo. El equipo de Nicolás Occhiato se quedó con el triunfo este domingo 15 de noviembre en El Gran Partido del Streaming, un duelo que dio vuelta después del descanso y que también dejó una marca inédita para una transmisión en vivo en YouTube Argentina.

El récord correspondió a la emisión de Luzu TV, que se convirtió en la primera transmisión en vivo de YouTube Argentina en superar el millón de dispositivos conectados en simultáneo. Ese dato cuenta los dispositivos que coincidieron en un mismo momento del partido en una de las señales que lo emitieron.

El encuentro salió en paralelo por YouTube y Kick, en los canales de los dos equipos. El Pollo Vignolo estuvo a cargo de los relatos y Tití Fernández participó desde la zona de los bancos. La cobertura siguió el nuevo cruce entre los conjuntos de Occhiato y Davoo Xeneize.

El equipo de Davoo Xeneize terminó el primer tiempo con el marcador a favor. La ventaja de 412 al descanso le daba la posibilidad de tomarse revancha después del triunfo anterior del conjunto de Occhiato. El partido siguió abierto durante el complemento y el resultado cambió cerca del cierre.

En ese tramo final, Luzu TV remontó, pasó al frente y terminó ganando 7 a 6. Así, el equipo de Occhiato volvió a quedarse con el cruce ante el de Davoo Xeneize en un partidazo con trece goles y apenas uno de diferencia entre los dos.

Cuántas personas vieron el partido

El vivo se extendió durante más de dos horas. En Kick, el partido se pudo seguir por el canal de La Cobra, cuyo público se sumó al de YouTube para calcular el alcance general del encuentro. La cifra de audiencia del evento abarcó así las emisiones de las dos plataformas.

La revancha con 412 alcanzó un total de 1,5 millones de espectadores entre YouTube y Kick. Esa fue la audiencia combinada de El Gran Partido del Streaming. La marca histórica de YouTube quedó registrada en el número de dispositivos que llegaron a conectarse al mismo tiempo durante el vivo.