La rivalidad entre Luzu TV y 412 tendrá un nuevo capítulo este domingo 15 de noviembre. Los dos equipos volverán a encontrarse en la cancha para disputar la revancha de El Gran Partido del Streaming, un evento que revolucionó las plataformas digitales y que ahora tendrá una segunda oportunidad para definir quién se queda con la victoria.

El encuentro llega después de lo ocurrido el pasado 31 de mayo, cuando ambos equipos protagonizaron un partido cargado de goles y emociones. En aquella oportunidad, el resultado terminó 6 a 6 durante el tiempo reglamentario, pero Luzu TV consiguió quedarse con el triunfo en la definición por penales, con un resultado de 3 a 2. De esta manera, el equipo de Nicolás Occhiato buscará defender su victoria, mientras que sus rivales intentarán tomarse revancha.

La primera edición también dejó una marca importante en el universo del entretenimiento digital. La transmisión reunió a más de un millón de espectadores entre las distintas plataformas, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más convocantes del streaming argentino durante 2026. El despliegue incluyó relatores, comentaristas, invitados y una producción que trasladó la experiencia de una transmisión futbolística tradicional al mundo de los creadores de contenido.

Para esta nueva presentación, Luzu TV volverá a tener como referente a Nicolás Occhiato, con Martín Garabal al frente de la dirección técnica. Entre los nombres vinculados al equipo aparecen Santi Talledo, Marcos Giles, Diego Castro, El Purre y Fermín Bo. Además, se sumará Lucas Spadafora, quien ocupará el lugar de El Trinche, ausente por compromisos laborales.

Del otro lado estará 412, el equipo encabezado por Davo Xeneize y La Cobra. También forman parte del grupo Teo D'Elía y Agusneta, mientras que la situación de Benito SDR y la búsqueda de un arquero para el encuentro aparecen entre las cuestiones a resolver. La Cobra, además, adelantó que podría haber una incorporación sorpresa para reforzar al conjunto.

La expectativa también se alimentó durante la previa, con cruces y declaraciones entre los protagonistas. La rivalidad que comenzó con desafíos y bromas en los programas de streaming terminó convirtiéndose en una competencia deportiva que consiguió captar la atención de miles de seguidores de ambas comunidades.

Se viene la revancha entre Luzu TV y 412

¿Dónde ver Luzu vs. 412 en vivo? La revancha se podrá seguir de manera gratuita a través de YouTube, en el canal oficial de Luzu TV, y por Kick, mediante la cuenta de La Cobra. De esta manera, los fanáticos podrán elegir desde qué plataforma acompañar el encuentro y seguir cada detalle de la transmisión.

Con el antecedente de un empate 6 a 6 y una definición desde los doce pasos, el segundo enfrentamiento promete volver a encender la competencia. Luzu intentará ratificar su superioridad y conservar el orgullo de aquella primera victoria, mientras que 412 tendrá la oportunidad de cambiar la historia y demostrar que esta vez puede quedarse con el partido.