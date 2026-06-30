El comentario de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada no quedó perdido entre las charlas de la casa. La actriz habló de una “novela vertical” y la repercusión fue suficiente para que Santiago del Moro saliera a poner un límite público sobre el tema.

La situación se generó a partir de una conversación entre Andrea del Boca y Manuel, donde apareció la posibilidad de que él pudiera quedar vinculado a ese supuesto proyecto. Con el correr de las horas, los recortes empezaron a circular y la versión comenzó a tomar fuerza fuera del reality.

Ante ese ruido, Santiago del Moro decidió despegar al programa y al canal de cualquier interpretación. "Viste que Andrea ha estado hablando una novela vertical, no sé qué cosa. Eso es cosa de ella", expresó el conductor, dejando en claro que no se trataba de un anuncio oficial ni de una propuesta vinculada a Telefe.

La aclaración no terminó ahí. Lejos de dejar margen para dudas, el conductor amplió su postura y fue todavía más contundente: "Pero eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada, pero bueno... ella puede hacer lo que quiera con su vida".

Con esa frase, Del Moro pareció soltarle la mano a Andrea del Boca en medio de la repercusión. El conductor no cuestionó que la actriz hable de sus proyectos o ideas, pero sí remarcó que cualquier cosa que ella mencione dentro de la casa corre por su cuenta y no compromete al reality.

El detalle también abrió otra lectura sobre el juego de la participante. Al plantear que no sabía si se trataba de una estrategia o de algo pensado desde antes, Santiago del Moro dejó flotando la posibilidad de que Andrea esté usando esa conversación como parte de su propio movimiento dentro de Gran Hermano.

Por ahora, lo único concreto es la distancia que marcó el conductor frente al tema. Después de los rumores, Del Moro buscó cortar cualquier asociación directa con Telefe y dejó a Andrea del Boca en un lugar claro: puede hablar de lo que quiera, pero esa supuesta novela no tiene respaldo oficial del canal ni del programa.