El agónico triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó imágenes de emoción tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las que más llamó la atención fue la de Yanina Latorre, quien confesó que la intensidad con la que siguió el encuentro le provocó un inesperado problema físico que incluso condicionó su trabajo al día siguiente.

Al comenzar una nueva emisión de SQP, la conductora sorprendió a todos al mostrarse prácticamente inmóvil en su silla. Entre risas, explicó que el estrés acumulado durante el partido terminó provocándole una fuerte contractura. “Esto es lo que queda de mí después del partido. Quedé sentada acá, dura, como una momia”, comentó frente a las cámaras.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre le puso humor a la situación y lanzó otra broma mientras intentaba sobrellevar el dolor. “Pía dice que estoy peor que Mirtha”, expresó, haciendo referencia a su compañera Pía Shaw, quien no tardó en seguirle el juego durante el programa.

La periodista luego detalló cómo fueron apareciendo las molestias físicas una vez finalizado el encuentro de la Selección Argentina. “En el partido me quedé dura. Me atraviesa toda una contractura por la espalda. Ya me tomó el brazo y el cuello”, explicó, dejando en claro que los nervios del duelo terminaron pasándole una importante factura.

A pesar del malestar, Yanina Latorre decidió ponerse al frente del ciclo y hasta ironizó con la posibilidad de no poder terminar la conducción. “Pía no quiso conducir, me obligó a hacer el programa. Cuando vean que caigo, me ponchan y que arranque Pía”, lanzó entre risas. Su compañera respondió con humor: “Ahí me paro y te hago la segunda”.

Más allá del episodio de salud, la conductora también se mostró conmovida por la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La emoción por el rendimiento del seleccionado quedó reflejada en sus palabras al analizar el cierre del partido y el esfuerzo del plantel.

El mal momento de Yanina Latorre

“¡Qué día tremendo! ¡Qué partidazo! La emoción de Messi, de Scaloni... Yo los amo, lo dieron todo y ganaron en 12 minutos con el corazón”, manifestó Yanina Latorre, destacando el carácter del equipo argentino en uno de los partidos más vibrantes del torneo.

Finalmente, la panelista también opinó sobre las repercusiones que generó el encuentro en Egipto, donde algunos hinchas cuestionaron el resultado. “Los egipcios están enajenados. Están diciendo que está comprado el Mundial, que va a ganar Argentina. Un resentimiento total”, cerró, fiel a su estilo directo.