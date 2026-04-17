La Maciel quedó en el centro de una de las escenas más fuertes que se vieron en Gran Hermano desde su ingreso. En pleno aislamiento, la participante fue llamada al confesionario para recibir una notificación judicial por una causa en la que fue denunciada por presunta explotación sexual, y el procedimiento incluyó la presencia de un oficial de la Policía Federal para formalizar la entrega del documento.

Lo que se explicó al aire fue que la intervención se hizo dentro del protocolo del programa, sin que la jugadora abandonara la casa, pero con todos los pasos legales correspondientes. Después de escuchar la lectura oficial, La Maciel tuvo que firmar la notificación en ese mismo momento. La situación generó un golpe inmediato dentro del reality, no solo por la gravedad del hecho sino también por el estado emocional con el que quedó la concursante tras esa secuencia.

Ya en el confesionario, la influencer intentó dar su versión y dejó ver que no interpretó lo ocurrido como algo aislado. “Me movió mucho la cabeza porque sé de donde viene”, dijo, antes de remontarse al origen del conflicto. Luego avanzó con un relato mucho más personal: “Todo empezó cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata”.

A partir de ahí, La Maciel sostuvo que ella misma intervino para denunciar una trama que, según su mirada, después se volvió en su contra. “Junté testigos y cayó presa mucha gente. A partir de eso me acosaron en redes sociales”, afirmó. En ese descargo, la participante dejó planteado que el trasfondo del caso no sería nuevo para ella y que esta exposición dentro del programa volvió a reactivar un escenario que ya conocía.

Más adelante, la jugadora también habló del efecto que le produjo enterarse de la causa mientras sigue encerrada y sin contacto con su familia. “Siento que esto ya lo enfrenté y lo gané, pero acá encerrada me está agarrando algo que no puedo controlar. Soy inocente y sé cómo probarlo”, expresó, con una mezcla de angustia y bronca. Esa combinación marcó buena parte del tono con el que intentó procesar lo sucedido apenas terminó la notificación.

Cuando volvió con sus compañeras, repitió que no reconoce ninguna responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. “Jamás van a poder meterme presa ni ponerme una causa, porque jamás hice algo así”, sostuvo. Después insistió con otra frase tajante: “Nunca exploté a alguien, jamás”. Y enseguida sumó: “Nunca exploté a alguien, jamás. Me metí en esto sin saber que era tan grande”.

Sobre el cierre, La Maciel terminó mostrando que el golpe no fue solo judicial sino también íntimo. “Nunca me había caído una denuncia. Me metí en esto sin saber que era tan grande. Sabía que les iba a arder que yo estuviera acá porque quisieron asesinarme. Tuve que vivir con Gendarmería en la puerta de mi casa”, lanzó, visiblemente afectada. Así, la notificación dentro de Gran Hermano no solo abrió un nuevo frente para la participante, también dejó expuesto el nivel de conmoción con el que atraviesa este episodio.