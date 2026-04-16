La casa de Gran Hermano quedó atravesada por un episodio que corrió el eje del juego y puso a Jessica La Maciel en una situación explosiva. La participante fue notificada por la policía dentro del reality y, a partir de ahí, empezaron a circular detalles de una presentación judicial en su contra con acusaciones de enorme gravedad.

Según contaron en A la tarde, el procedimiento se hizo sin exposición directa en la transmisión abierta. Débora D’Amato reconstruyó así el momento: "Se ingresó al confesionario. Hubo un momento, aquellos que ven Gran Hermano, seguramente no la habrán visto en las cámaras porque estaban en el confesionario y allí fue donde la notificaron. Tienen la garantía de que no va a huir porque está encerrada en la casa de Gran Hermano".

El otro dato que encendió la alarma fue la cantidad de personas que, siempre de acuerdo con lo informado en ese ciclo, habrían impulsado la denuncia. La periodista remarcó: "Un detalle que tiene que ver con la denuncia: no es una sola denuncia. ¿Por qué la notifican? Porque hay 17 personas, y se espera que sean más aún, que la denunciaron hace aproximadamente entre 10 y 15 días".

Más tarde, Luis Bremer sumó un dato todavía más delicado sobre el encuadre judicial. "Ya hay una demanda. No es solamente una denuncia, que no sería una sola, serían varias denunciantes, sino una demanda, es el inicio de un proceso que tiene que ver con trata de personas con fin de prostitución", sostuvo al aire.

Sobre el contenido de esa demanda, el periodista agregó señalamientos todavía más inquietantes. "Se suman otros detalles, como por ejemplo, intervenciones quirúrgicas fuera de un ámbito médico y ejercidas por una persona que les traía, según dice la demanda, Jessica Maciel". Y luego fue todavía más lejos: "Por otro lado, ciertos procedimientos por fuera de la ley que, cuando no aceptaban chicas menores, esto es lo que cita la demanda, no aceptaban el pago de un canon, o sea, proxenetismo, caía, según dice la demanda, este personaje que hoy está en Gran Hermano con una patota para ajusticiar a aquellas menores que no querían pagar".

Por ahora, en el material difundido no apareció una respuesta pública de La Maciel sobre esas acusaciones, mientras que la casa siguió adelante con su rutina habitual. Pero la notificación dentro del confesionario y el tenor de lo que se dijo sobre la demanda dejaron a la participante en un escenario completamente distinto, con una causa que ya desbordó el reality y quedó instalada como uno de los temas más pesados alrededor del programa.