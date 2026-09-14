La recta final de Gran Hermano Generación Dorada quedó marcada por una confesión que sorprendió a las participantes y también a los seguidores del reality. Durante una visita a la casa, Santiago del Moro contó cuál de las jugadoras se ganó el respaldo de técnicos y productores del programa.

La revelación ocurrió este domingo, durante la última cena que el conductor compartió con las finalistas antes de la definición. En medio de recuerdos, anécdotas y balances sobre los meses de convivencia, Santiago del Moro decidió contar un dato que hasta ese momento se mantenía puertas adentro de la producción.

Para sorpresa de varios, la elegida no fue una de las participantes que más polémicas protagonizó durante el certamen. Según explicó el conductor, la favorita del equipo que trabaja detrás de cámaras es Yanina Zilli, una de las concursantes que consiguió instalarse entre las protagonistas de esta edición y alcanzar la instancia decisiva.

La explicación de Santiago del Moro estuvo relacionada con una característica particular de Zilli durante su paso por la casa. "Era la que nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", contó el conductor, entre risas, al explicar por qué la jugadora es tan querida por quienes trabajan en el programa.

El comentario generó sorpresa porque puso el foco en un aspecto que muchas veces queda fuera de la pantalla: la relación de los participantes con técnicos, productores y trabajadores del ciclo. En el caso de Yanina Zilli, su bajo perfil y su manera de desenvolverse en el confesionario parecen haber sido especialmente valorados por el equipo.

Durante la visita, además, las finalistas se animaron a hacer sus propias apuestas sobre quién podría quedarse con el título. Charlotte Caniggia eligió a Andrea Del Boca, mientras que Yipio señaló a Manu como el participante que, según su mirada, tenía las características necesarias para consagrarse.

La confesión de Santiago del Moro

Por su parte, Sol Abraham apostó por Franco Zunino y recordó las primeras impresiones que había generado el jugador: "Tenía ojitos claros y ese perfil hegemónico que todos dicen. Me alegro que después todo haya cambiado", expresó entre risas.

Ahora, todas las miradas están puestas en la definición de Gran Hermano Generación Dorada. La gran final será el miércoles 16 de septiembre y será el público quien determine, mediante el voto, quién se queda con el título de esta edición de Gran Hermano.