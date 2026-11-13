Wanda Nara explotó y le respondió a la China Suárez tras su video amenazándola: “No respondí de mí”

Wanda Nara respondió en Instagram después de que se difundiera un video en el que insulta y amenaza a la China Suárez en Nordelta. La conductora cuestionó el recorte de la grabación y dio su versión de lo que la llevó a reaccionar así.

El material que recibió Angie Balbiani salió al aire el viernes 13 de noviembre en Puro Show, por El Trece. La China Suárez grabó el cruce en la casa de Mauro Icardi, en el barrio privado La Isla. Según contaron en el programa, las dos casi no habían hablado cuando empezaron los insultos.

En el fragmento se escucha a Wanda Nara dirigirle un insulto racista a la actriz y amenazarla: “Muerta de hambre, prostituta. Sos una negra de mierda que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”. Mientras seguía grabando, la actriz le preguntó: “¿A quién vas a matar?”.

El cruce ocurrió durante el operativo policial del viernes 6 de noviembre, después de que la hija mayor de Nara e Icardi pidiera ayuda mientras su mamá grababa MasterChef Celebrity. La denuncia por presuntas lesiones dio origen a una causa contra el futbolista. En esa misma intervención también quedó grabado un enfrentamiento entre Icardi y Martín Migueles, pareja de la conductora.

Qué dijo Wanda Nara tras la difusión del video

Con letras blancas sobre fondo negro, Wanda Nara le atribuyó a la China Suárez la edición del fragmento. “Faltan frases, editaste, dije más cosas… Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, escribió en una historia de Instagram. Según sostuvo, en el video que salió al aire faltaba parte de lo que ella misma había dicho.

En Puro Show explicaron que la grabación incluía pasajes en los que se mencionaba a las hijas de Nara e Icardi. Según el programa, esas partes quedaron fuera de la emisión por una restricción legal sobre la difusión de referencias a las menores.

En su descargo, la conductora vinculó la amenaza con lo que, según ella, había ocurrido con sus hijos. No precisó a qué hecho se refería ni reprodujo las frases que dijo que faltaban. Su respuesta puso en discusión el contexto del cruce que quedó registrado en el video.