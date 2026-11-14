La muerte de Paolo el Rockero dejó una profunda tristeza entre quienes disfrutaron de su particular humor y de sus inolvidables apariciones en la televisión argentina. Tras conocerse el fallecimiento de Jorge Juan Montejo, a los 68 años, su círculo más cercano decidió expresarse públicamente con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

El comunicado fue difundido por Romina, su exmujer y amiga, y Juan, el hijo que tuvieron juntos. A través de las redes sociales del artista, ambos compartieron unas palabras para reconocer el acompañamiento recibido desde que trascendió la noticia. También destacaron el cariño que despertó el actor a lo largo de su trayectoria.

Uno de los fragmentos más conmovedores estuvo relacionado con la dimensión que alcanzó el reconocimiento popular hacia el humorista. "Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos, y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor", expresaron sus familiares.

Además, Romina y Juan hicieron especial hincapié en las numerosas muestras de afecto que recibieron durante estas jornadas. "Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores de Jorge, nuestro querido Paolo el Rockero, y a los medios de comunicación por el respeto y el cariño con el que han acompañado su partida", escribieron.

En ese sentido, también reconocieron el impacto que tuvieron los homenajes y las palabras de quienes crecieron viendo al personaje. "Cada mensaje, cada homenaje y cada muestra de afecto nos ha emocionado profundamente", manifestaron. La repercusión de su fallecimiento permitió dimensionar el lugar que Jorge Montejo conservaba en la memoria de varias generaciones.

En el mismo texto, sus seres queridos finalmente confirmaron cómo se desarrollará la despedida. Según explicaron, no habrá una ceremonia abierta al público, sino un encuentro reservado para las personas que compartieron su vida. "Jorge será velado y despedido en una ceremonia íntima, acompañado por sus familiares y amigos más cercanos", anunciaron.

El dolor de la familia de Paolo el Rockero

La familia también pidió comprensión frente a la decisión de preservar ese momento de intimidad. "Agradecemos profundamente el respeto y la comprensión hacia este momento de privacidad", agregaron. De esta manera, Romina y Juan dejaron en claro que buscan atravesar el duelo lejos de la exposición pública, acompañados únicamente por sus afectos más cercanos.

Para cerrar el comunicado, los familiares dedicaron un último mensaje a quienes mantienen vivo el recuerdo del artista: "Gracias por mantener vivo su recuerdo, por honrar su historia y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo, porque permanecen en el corazón de quienes las quisieron". Firmaron con todo su cariño y gratitud.