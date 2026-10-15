El cierre de los conciertos de Shakira en Madrid tuvo una postal fuera del escenario que volvió a despertar preguntas sobre su vida sentimental. Entre las imágenes de la celebración apareció una foto en blanco y negro junto a Antonio de la Rúa. Fue la propia cantante quien compartió ese momento con su expareja.

La imagen corresponde al festejo posterior al show del lunes 12 de octubre. Para entonces, Antonio de la Rúa ya había recibido un reconocimiento público de la artista por su participación en la gira y en Macondo Park, el recinto creado para sus presentaciones. Ese agradecimiento sumó contexto a una fotografía que circuló entre nuevas versiones de reconciliación.

La cercanía entre ambos ya había dado que hablar en agosto, cuando trascendió una foto durante una comida en Miches, República Dominicana. En esa oportunidad también estaban Tonino Mebarak, hermano de Shakira, y el empresario George Nader. La postal madrileña volvió a poner la atención en una relación que conserva encuentros personales y proyectos laborales compartidos.

Desde el escenario, la colombiana había explicado el trabajo de su ex: “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”. Luego definió el vínculo: “Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

La publicación de la foto formó parte de un balance más amplio de su paso por España. Después de completar 13 conciertos en Macondo Park, dentro de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira escribió: “Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después”. En su mensaje también reconoció a los artistas invitados y al equipo de producción que acompañó esas funciones.

Los seguidores que viajaron desde distintos países tuvieron un lugar especial en esa despedida. “Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno”, expresó. A la ciudad le dedicó otro mensaje: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”. Entre las fotos de la celebración y los agradecimientos públicos, la cantante dejó ver cuánto trabajo y cuántas personas habían acompañado el cierre de esa etapa.