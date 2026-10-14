Josefina Lynch combina su actividad como modelo con una formación que transcurre lejos de las pasarelas: estudia abogacía en la Universidad Católica Argentina. La joven también canta y actúa, y fue esa faceta musical la que la vinculó con el estudio de Emanuel Ortega. Ahora su nombre quedó asociado a las versiones sobre la separación del músico.

Dentro de su recorrido profesional figura el trabajo como modelo para marcas internacionales. De perfil bajo, Josefina Lynch también mantuvo una relación con Joaquín Levinton, cantante de Turf. Ese vínculo forma parte de su historia personal; su aparición en la polémica actual responde a lo que Karina Iavícoli contó sobre sus visitas al estudio de grabación.}

La panelista mencionó a Josefina Lynch en LAM tras la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, anunciada apenas 27 días después del casamiento. Según su relato, una sesión de grabación habría precedido a una discusión por mensajes entre el músico y la modelo: “Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”.

Iavícoli situó ese episodio el viernes anterior al anuncio de la separación y reconstruyó la supuesta respuesta del cantante ante el reclamo de su pareja: “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me haces esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”. Así, la periodista presentó dos lecturas del contacto: la desconfianza que atribuyó a Julieta Prandi y la explicación laboral que habría dado él.

El relato también alcanzó a las redes sociales. La periodista afirmó que había visto publicaciones tomadas en el estudio y que luego dejaron de estar disponibles: “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”. La descripción del contenido como provocador corresponde a Iavícoli, quien relacionó su eliminación con el momento en que comenzó a seguir la cuenta.

Además, aseguró que las visitas al lugar no terminaron después de aquella discusión: “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”.