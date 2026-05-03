El nombre de Shakira volvió a quedar marcado en la historia de la música global. Esta vez, no por un hit viral ni por un récord en plataformas digitales, sino por un espectáculo sin precedentes en la playa de Copacabana, en Brasil, donde reunió a cerca de dos millones de personas en un recital gratuito que superó todas las expectativas.

El show, enmarcado dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, fue mucho más que un concierto: fue una experiencia masiva que combinó tecnología, emoción y un repaso por más de tres décadas de carrera. Desde temprano, la playa comenzó a llenarse de fanáticos que viajaron desde distintos puntos del mundo para presenciar lo que ya se anticipaba como un evento histórico.

El despliegue técnico fue uno de los puntos más destacados. Con un escenario gigantesco, pantallas LED de gran tamaño y un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Río, la cantante logró crear una puesta en escena a la altura de los grandes shows internacionales.

Cuando finalmente apareció en escena, la reacción del público fue inmediata. La colombiana abrió el show con una energía arrolladora y rápidamente conectó con la multitud, incluso hablando en portugués para acercarse aún más al público brasileño.

Durante el recital, interpretó sus clásicos más icónicos como Hips Don’t Lie, Waka Waka, Antología y La Tortura, en un recorrido que mostró su evolución artística y su vigencia absoluta en la industria musical.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de artistas invitados, entre ellos figuras clave de la música brasileña como Caetano Veloso y Maria Bethânia, además de la participación de Anitta, con quien compartió escenario en uno de los puntos más altos de la noche.

Pero más allá de la música, el mensaje también tuvo peso propio. Shakira dedicó el espectáculo a las mujeres latinoamericanas, especialmente a las madres solteras, en un discurso que emocionó a gran parte del público y reforzó el concepto de su actual etapa artística.

El impacto del evento trascendió lo musical. Según estimaciones oficiales, el concierto generó millones en ingresos para la ciudad de Río de Janeiro, impulsando el turismo, la gastronomía y el comercio en general.

El vínculo de Shakira con Argentina

La relación de Shakira con Argentina es tan fuerte como con cualquier otro país de la región. A lo largo de su carrera, la artista visitó Buenos Aires en múltiples oportunidades, con shows que siempre se caracterizaron por convocatorias masivas y una conexión especial con el público local.

Desde sus primeras presentaciones en los años 90 hasta sus giras más recientes, Argentina fue uno de los mercados clave en su crecimiento en Latinoamérica. Sus recitales en estadios como Vélez o el Campo Argentino de Polo se transformaron en verdaderos fenómenos culturales, con miles de fanáticos que corearon cada canción.

Incluso en momentos clave de su carrera, como el lanzamiento de discos o giras mundiales, el público argentino respondió con una fidelidad constante, posicionándola como una de las artistas internacionales más queridas en el país.

El show de Copacabana no solo confirmó el poder de convocatoria de Shakira, sino que también la consolidó como una de las artistas más influyentes de la historia de la música latina. Con millones de personas cantando al mismo tiempo frente al mar, la escena dejó una imagen difícil de superar y un nuevo récord que quedará en la memoria colectiva.