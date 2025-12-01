Shakira llegó a Uruguay hace pocos días con la intención de hacer una pausa en medio de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran para recuperar energías en un entorno natural y privado.

La cantante colombiana eligió la finca La Colorada, ubicada en José Ignacio, una zona exclusiva de Punta del Este, para su descanso. Esta propiedad tiene un vínculo especial para ella, ya que perteneció a la familia de su ex pareja, Antonio de la Rúa.

La Colorada es un refugio íntimo que Shakira conoce bien desde su relación con Antonio de la Rúa. En 2001, describió este lugar como “un lugar idílico y muy romántico”, donde encontraba inspiración y una profunda conexión con su mundo interior.

Tras aterrizar en Montevideo, Shakira se trasladó a esta finca para centrarse en su descanso antes de sus próximos conciertos en el Estadio Centenario, programados para los días 3 y 4 de diciembre.

Durante su estadía, la artista recibió la visita de amigos cercanos para compartir momentos de relajación antes de retomar su gira mundial, que continuará con presentaciones en Argentina los días 8, 9 y 11 de diciembre en Buenos Aires, y 14 y 15 de diciembre en Córdoba.

Shakira descansa en Uruguay antes de sus shows

Aunque Shakira y Antonio de la Rúa finalizaron su relación hace muchos años, ella mantiene el vínculo con esta propiedad rodeada de naturaleza y privacidad, el lugar elegido para recargar energías en medio de una agenda intensa.