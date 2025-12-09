El primer show de Shakira en el estadio de Vélez tenía todos los ingredientes para ser una fiesta, pero terminó convirtiéndose también en un momento de profunda emoción colectiva. Tras agotar todas las entradas y con un público ansioso por verla brillar, la artista colombiana eligió honrar a uno de los músicos más queridos por los argentinos: Gustavo Cerati. Y lo hizo de una forma que provocó que a más de uno se le piante un lagrimón.

A mitad del concierto, mientras el clima se volvía cada vez más íntimo, Shakira tomó el micrófono y dejó ver una emoción distinta, casi contenida. Minutos después, en las pantallas apareció la figura de Gustavo Cerati y comenzó a sonar “Día Especial”, la canción que compusieron juntos hace casi dos décadas. Lo que siguió fue un encuentro imposible hecho posible por la tecnología: ella cantando en vivo, él apareciendo a través de registros originales, guiando la melodía como si estuviera ahí.

El estadio quedó inmóvil. Muchos espectadores levantaron sus celulares sin poder creer lo que estaban viendo. Para miles de argentinos, Gustavo Cerati es mucho más que un músico; es un símbolo emocional, una voz que marcó etapas, recuerdos, historias personales. Por eso, ver a Shakira compartir escenario con él, aunque fuera de manera virtual, se sintió como un regalo inesperado y profundamente nostálgico.

La cantante no ocultó lo que le provocaba ese instante. Su expresión, captada en las pantallas gigantes, resumía la mezcla de homenaje y gratitud que la unió a Cerati desde que trabajaron juntos. Y aunque no dijo mucho, alcanzó con una emoción visible para que el público entendiera que también para ella era un momento especial.

“Día Especial” siempre fue una canción cargada de sensibilidad, pero esa versión, con ella en vivo y él desde el archivo, elevó el tema a un nivel distinto. En el estadio, las voces se mezclaban, el público acompañaba en silencio y la interpretación funcionó como un puente entre dos artistas que compartieron una etapa valiosa en sus carreras.

Para quienes pagaron una entrada esperando un show vibrante, lo que recibieron fue algo más: un homenaje que los conectó con uno de los ídolos más importantes del país. Una postal imposible que Shakira decidió construir para agradecer el amor de la Argentina, y que terminó transformándose en uno de los momentos más comentados del concierto.

Shakira volverá a presentarse en Vélez en los próximos días como parte de su “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”. Después de lo que ocurrió en este primer show, está claro que el público espera nuevas sorpresas… pero difícilmente alguna supere la emoción de cantar, aunque sea por unos minutos, junto a Gustavo Cerati.