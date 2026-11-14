La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo y volvió a poner en circulación una palabra que tiene una historia particular detrás. Se trata de “Moncha”, el término que quedó asociado a la actriz luego de que Mauro Icardi lo utilizara para descalificarla en una conversación privada con su entonces esposa.

Aunque actualmente el apodo aparece en los cruces públicos entre las protagonistas del escándalo, su origen se remonta a los chats que Wanda Nara difundió durante el Wandagate. En aquella oportunidad, el futbolista había empleado esa expresión para referirse de manera despectiva a la actriz, sin imaginar que tiempo después terminaría convirtiéndose en una especie de sobrenombre dentro de su relación.

La frase que generó repercusión fue contundente. En una de las conversaciones filtradas, Mauro Icardi le escribió a la empresaria: “Compararte con la China Suárez que es una moncha de mier... y encima lo que más bronca me da es que ella queda bien y vos como la pelot...”. El mensaje dejó expuesta la manera en que el delantero hablaba de quien actualmente es su pareja.

El apodo de Wanda a la China Suárez

Pero ¿qué significa realmente Moncha? En el lenguaje coloquial argentino, la palabra puede utilizarse con una connotación vulgar y despectiva. Dependiendo del contexto, también funciona como una forma peyorativa de describir a una mujer considerada poco refinada, con modales rústicos o comportamientos alejados de determinados códigos sociales.

El término también tiene otras interpretaciones dentro del habla popular. En algunos usos informales puede hacer referencia a los genitales femeninos, mientras que en otros contextos se relaciona con la comida o aquello que se consume para alimentarse. Por eso, su significado depende especialmente de la intención con la que se pronuncia.

Lo llamativo es que Icardi terminó resignificando aquella expresión. En enero de 2025, cuando comenzó a mostrar públicamente su romance con la China Suárez, compartió fotografías junto a ella y utilizó la frase “Mi Monchita”. El gesto llamó la atención porque recuperaba precisamente el término que había empleado para insultarla en sus conversaciones con Wanda.

El apodo de Wanda a la China Suárez

Tiempo después, la propia China Suárez habló del tema en una entrevista con Moria Casán y reconoció que ambos habían conversado extensamente sobre los mensajes que habían salido a la luz. Incluso se tomó el asunto con humor y lanzó una frase que sorprendió: “Yo soy moncha de alma, y voy a ser moncha toda la vida, eso no me lo saca nadie, es mi personalidad, y me río”.

Ahora, con Wanda Nara volviendo a utilizar esa palabra en sus publicaciones contra la actriz, el apodo recuperó protagonismo en las redes sociales. Lo que comenzó como un insulto en una conversación privada terminó convertido en una referencia recurrente de uno de los enfrentamientos más mediáticos del espectáculo argentino.