La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez está lejos de terminar. Después de que la actriz saliera públicamente al cruce de los insultos que recibió durante el operativo policial en Nordelta, la conductora de MasterChef Celebrity decidió contestarle con una publicación explosiva en sus redes sociales. Esta vez, apuntó directamente contra su situación económica y su relación con Mauro Icardi.

Todo comenzó cuando Eugenia Suárez compartió dos historias de Instagram para defenderse de las agresiones que se escucharon en el video difundido por Puro Show. En una de ellas recordó sus comienzos artísticos y cuestionó a Wanda por las expresiones que utilizó durante el enfrentamiento. "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado", disparó.

La actriz también aprovechó la oportunidad para reivindicar su independencia y sus logros personales. "Yo soy MILLONARIA, pero en la vida", escribió. Además, aseguró que no tiene antecedentes penales, que no aliena a sus hijos y que no perjudica a sus exparejas. Su mensaje terminó con una provocación directa: "¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)".

La respuesta de Wanda Nara llegó horas después y tuvo como principal destinataria la economía de la actriz. "La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno", escribió, en una referencia a Benjamín Vicuña, expareja de la China. Pero no se quedó ahí: también involucró a Icardi en una operación inmobiliaria vinculada con la propiedad de San Jorge.

"Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero", agregó la empresaria, en un mensaje que volvió a poner al futbolista en el centro de la disputa.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue otra. "Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro", lanzó Nara, antes de rematar con una expresión de alto voltaje: "Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor". La publicación rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del enfrentamiento.

Además, Wanda Nara decidió llevar la discusión al terreno de la maternidad y cuestionó las decisiones de la actriz. "Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia", sostuvo. Luego agregó: "En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo".

El cierre tampoco pasó inadvertido: "Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño". Así, la guerra entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi sumó otro episodio de máxima tensión, luego del video difundido por Pampito y Angie Balbiani y de los acontecimientos ocurridos en la Casa de los Sueños, en Nordelta. Un conflicto que ya tiene derivaciones judiciales y que sigue escalando públicamente.