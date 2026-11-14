El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que Martín Migueles decidiera contar públicamente qué ocurrió durante el polémico encuentro en la casa de los sueños, ubicada en Nordelta. La actual pareja de la conductora apuntó contra la actriz y reveló una situación que, según su interpretación, habría sido determinante para desatar el enojo de Wanda.

En diálogo con Marina Calabró para PrimiciasYA, por América TV, el empresario reconstruyó el primer acercamiento que tuvo con Eugenia Suárez durante aquella jornada. Lejos de describir una discusión desde el comienzo, Migueles aseguró que la actriz se presentó de manera amable y hasta tuvo un gesto cordial con él. Sin embargo, afirmó que después comenzó a comprender cuáles habrían sido sus verdaderas intenciones.

“Ella llegó haciéndose la buena. Se presentó conmigo. Me dio la mano. Y yo, como un tarad..., le digo: ‘¿cómo se puede cortar todo eso?’”, relató Migueles al recordar aquella conversación. El empresario reconoció que inicialmente intentó mantener una actitud conciliadora, ya que consideraba que todavía existía la posibilidad de recomponer el vínculo entre los protagonistas del conflicto.

Pero el momento que más lo sorprendió habría ocurrido cuando la China Suárez mantuvo un intercambio con una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Según contó Migueles, la actriz le habría preguntado a la menor: “¿Ya le dijo lo que le comentó a Fernanda (Matera)?”. La referencia estaba vinculada con una conversación relacionada con la profesional que interviene en el caso.

Al escuchar el relato, Marina Calabró interpretó que la intención de Eugenia habría sido que una de las niñas le transmitiera a la licenciada Fernanda Matera que no había existido una situación de violencia, sino que se trataba de una versión instalada por su hermana. Migueles coincidió con esa lectura y respondió contundentemente: “Sí, quería instalar esa idea”.

Las declaraciones del empresario se conocieron después de que Puro Show, el ciclo de El Trece, difundiera imágenes del enfrentamiento entre Wanda y la actriz en la vivienda de Mauro Icardi. En la grabación se observa a la conductora visiblemente enojada, mientras intercambia insultos y amenazas con la actual pareja del futbolista. Según trascendió, el material habría sido registrado por la propia Eugenia.

Martín Migueles apuntó contra la China Suárez

Por su parte, Wanda Nara también salió a explicar su reacción y aseguró que atravesó un momento de desesperación al encontrarse con una situación que involucraba a sus hijas. Además, cuestionó el comportamiento de la actriz y sostuvo que las imágenes difundidas no muestran todo lo que sucedió. Incluso advirtió que, ante una eventual denuncia, solicitará que se presente la grabación completa.

Mientras tanto, el enfrentamiento amenaza con trasladarse nuevamente al terreno judicial. Según trascendió en LAM, la China Suárez prepara una denuncia contra Wanda por las amenazas que quedaron registradas en el video, con una presentación prevista para el lunes 16 de noviembre. Así, las declaraciones de Martín Migueles volvieron a encender la disputa y sumaron un nuevo elemento a una pelea que parece estar lejos de terminar.