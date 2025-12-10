El orgullo fue protagonista en la vida de Silvina Escudero, quien anunció a través de sus redes sociales una noticia que la emocionó profundamente. Tras un camino largo de estudio, prácticas, esfuerzo y constancia, la bailarina alcanzó una meta que tenía pendiente desde hacía años y decidió compartir con todos sus seguidores este nuevo capítulo profesional.

Acompañada por su círculo íntimo, la flamante recibida mostró cómo fue el festejo que coronó su logro académico. En las imágenes se la pudo ver rodeada de familiares y amigos: su marido Federico, sus padres, su hermana Vanina Escudero y su sobrina Joaquina formaron parte de la celebración que marcó un antes y un después en su vida personal y laboral.

Con un evidente gesto de felicidad, Silvina Escudero posó con la clásica remera intervenida que suele acompañar los festejos de quienes finalizan una carrera. Según contó, después de mucho tiempo dedicándose a rendir materias entre proyectos laborales, pudo finalmente recibirse de Locutora Nacional, un título que la llena de entusiasmo para lo que viene.

“Oficialmente soy Locutora Nacional. Soy feliz”, escribió la artista en Instagram junto a un carrusel de fotos que reflejó el clima festivo del momento. La publicación incluyó desde selfies llenas de color hasta postales espontáneas donde se la ve riendo, saltando y recibiendo las muestras de cariño de sus seres queridos.

El festejo no escatimó en detalles. Globos metálicos, flores, humo de colores y carteles hechos a mano con la frase “Ya soy locutora” formaron parte de la puesta que le prepararon para acompañar semejante logro. La calle se transformó en un escenario improvisado en el que la espuma y los papelitos fueron protagonistas.

Como parte de la dinámica típica de egresados, amigos y familiares de Silvina Escudero la bañaron en espuma, pintura y serpentinas, un ritual que la artista disfrutó sin reservas. Lejos de preocuparse por ensuciarse, se mostró plenamente feliz con esta demostración de cariño.

Este nuevo título se suma a la vasta trayectoria de Silvina Escudero, quien supo destacarse como bailarina, actriz, panelista y figura del espectáculo. Ahora, con la credencial de Locutora Nacional, abre una nueva etapa que podría llevarla a explorar desafíos dentro de los medios de comunicación.

La artista agradeció a todos quienes la acompañaron en este proceso y dejó en claro que este logro no solo representa un paso académico, sino también un sueño cumplido. Con emoción, aseguró que se siente preparada para todo lo que vendrá en esta nueva faceta profesional.