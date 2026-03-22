La escena se armó como si el tiempo no hubiera pasado. Soda Stereo volvió a tocar en vivo y el impacto no estuvo solo en la música, sino en la forma en que Gustavo Cerati reapareció en el escenario. El estreno de Ecos marcó un regreso cargado de emoción y también de interrogantes sobre cómo sería esa experiencia.

El show tuvo su debut en Buenos Aires, con Zeta Bosio y Charly Alberti al frente, retomando el contacto directo con el público. Pero la gran incógnita estaba puesta en cómo se integraría Gustavo Cerati a la propuesta, una pieza clave para entender el alcance del proyecto.

Desde el inicio, la banda dejó en claro que no se trataba de una reconstrucción tradicional. “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”.

La clave del espectáculo está en el uso de material original del propio Gustavo Cerati, tanto en voz como en guitarra, que se proyecta y se sincroniza con la ejecución en vivo. De ese modo, la presencia del cantante no es reemplazada, sino reconstruida desde su propio registro artístico.

El resultado genera una experiencia que juega con los límites entre lo real y lo reconstruido. La propuesta busca recrear un encuentro que parecía imposible y lo hace a partir de una puesta que combina tecnología con memoria emocional.

Ese concepto también había sido anticipado por la banda antes del estreno. “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”.

En la sala, la reacción fue inmediata. El público acompañó con emoción cada aparición y cada canción, en una dinámica que mezcló nostalgia con sorpresa, generando un clima distinto al de un recital convencional.

Así, Soda Stereo volvió a escena con una propuesta que no busca reemplazar lo que fue, sino dialogar con su propia historia. En ese cruce entre tecnología y música, el regreso se convirtió en una experiencia que va más allá del show y se instala como uno de los momentos más impactantes del año.