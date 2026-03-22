El festejo tuvo algo distinto, más cercano y sin grandes artificios. Tini Stoessel eligió celebrar su cumpleaños número 29 en Córdoba y dejó ver una intimidad poco habitual a través de las fotos que compartió en sus redes. Lejos de una producción masiva, el foco estuvo en el momento y en las personas que la rodearon.

La celebración se dio en medio de su estadía en la provincia, donde presentó su show, y combinó trabajo con un espacio personal. Tini Stoessel aprovechó ese contexto para reunirse con su equipo y con quienes la acompañan en esta etapa de su carrera, en un encuentro que tuvo un clima relajado.

En las imágenes que publicó, la cantante mostró distintos momentos del festejo, donde se la vio rodeada de su círculo cercano y también de algunos fanáticos que pudieron compartir con ella ese día especial. La conexión con su público volvió a aparecer como uno de los ejes de la celebración.

“Tengo el equipo mas hermoso de este mundo, me hacen muy feliz. Y ustedes mis amores gracias por sus mensajes de cumple llenos de amor, los amo con mi vida. Esta noche nos vemos de nuevo Córdoba", escribió Tini Stoessel junto a las fotos, dejando en claro el lugar que ocupan quienes la acompañan.

El encuentro incluyó una cena íntima con una puesta sencilla, donde la decoración acompañó el tono general del festejo. Una mesa con mantelería clara, globos en tonos neutros y algunos arreglos florales marcaron una estética minimalista que reforzó la idea de cercanía.

Las tortas también fueron protagonistas de la noche. Tini Stoessel celebró con distintas opciones, desde una versión con frutos rojos hasta otra de chocolate, sumando variedad a una mesa que combinó lo simple con lo cuidado en cada detalle.

En paralelo, el festejo también tuvo su eco en redes sociales a través de un mensaje especial. Rodrigo De Paul eligió dedicarle unas palabras que rápidamente se viralizaron. "Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida. Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo.. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos".

Así, entre fotos, mensajes y un entorno cercano, Tini Stoessel mostró otra cara de su cumpleaños. Una celebración más íntima, donde el foco no estuvo en lo espectacular, sino en compartir el momento con quienes forman parte de su día a día.