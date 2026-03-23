El clima dentro de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más delicados, y esta vez la protagonista es Sol Abraham, quien no pudo contener las lágrimas tras un fuerte conflicto que sacudió la convivencia. Las discusiones subieron de tono y dejaron en evidencia que la paz en la casa parece cada vez más lejana.

Todo comenzó con un tenso cruce entre Sol Abraham y Manuel Íbero, durante una situación cotidiana vinculada a las tareas domésticas. Mientras él cocinaba, lanzó críticas hacia quienes, según su mirada, “no hacían nada”, lo que generó una inmediata reacción de ella desde el sillón.

La discusión escaló rápidamente cuando Manuel Íbero decidió confrontarla cara a cara. En medio del enojo, el participante la tildó de “soberbia” y lanzó una frase que desató el escándalo: “Te casaste con un flaco con guita y te creés mil”. Aunque Sol Abraham respondió con dureza y lo mandó a “inyectarse anabólicos”, el impacto emocional fue evidente.

Minutos más tarde, ya más tranquila pero visiblemente afectada, Sol Abraham se sinceró con Emanuel y Eduardo, sus aliados dentro del juego. Allí dejó en claro su intención de abandonar la casa: “Me siento incómoda ya acá. Abrieron una puerta que no quiero”, expresó, dejando entrever que el conflicto podría tener repercusiones fuera del reality.

En esa conversación, el foco también estuvo puesto en la reacción de Eduardo, quien se mostró preocupado por la imagen que podría dar el grupo frente al resto de los participantes. Su postura reflejó una estrategia clara de no exponer debilidad, aún en un momento de crisis interna.

Por su parte, Emanuel ya había advertido previamente que la situación de Sol Abraham era delicada. “Nosotros estamos plantados, si se va, vamos a seguir plantados”, aseguró, y agregó: “Ella está jugada… le dije por favor pasa mi cumple y me preguntó cuánto falta… me dijo que iba a bancar”.

Cabe recordar que Sol Abraham alcanzó popularidad en la edición 2011 de Gran Hermano, donde se presentó como una joven tucumana con aspiraciones en el modelaje. Su vida cambió tras conocer a Marcelo Da Corte, con quien se casó en 2015 y tuvo a su hija Delfina.

Sin embargo, su historia personal sumó capítulos escandalosos tras la separación en 2023. Marcelo Da Corte rehizo su vida con Lautaro Marchesini, lo que desató un conflicto mediático con Sol Abraham. Mientras tanto, dentro de la casa, ella se mantiene ajena a los posteos y declaraciones que circulan afuera.

Ahora, con la posibilidad de abandonar el reality sobre la mesa, el futuro de Sol Abraham en Gran Hermano Generación Dorada es incierto. Su decisión podría cambiar el rumbo del juego y dejar al descubierto secretos que hasta ahora prefirió callar.