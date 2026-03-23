Poco a poco marzo se apaga y los últimos días serán claves para cerrar el mes de la mejor manera. Para ayudar con eso, Jimena La Torre lanzó sus presagios basados en el horóscopo para cada uno de los signos.

Jimena La Torre y su horóscopo semanal:

Aries: Piensan en aprender algo nuevo y en desarrollar habilidades que impulsen su crecimiento personal. Organizan proyectos con entusiasmo con la Luna en Géminis y sienten curiosidad por explorar caminos diferentes. Las conversaciones con personas cercanas pueden abrirles nuevas perspectivas y oportunidades interesantes.

Tauro: La energía de la Luna en Géminis los impulsa a dialogar y compartir ideas con quienes los rodean. Aparece una compañía que aporta optimismo y una mirada distinta sobre situaciones que venían preocupándolos. Escuchar otras opiniones los ayudará a encontrar soluciones prácticas.

Géminis: Brillan gracias a la energía que reciben de su entorno con la Luna en su signo. Es tiempo de respuestas positivas en el amor y en los proyectos que venían esperando definirse. Su carisma y facilidad para comunicar atraen propuestas interesantes que pueden crecer con el tiempo.

Cáncer: Un día para escuchar respuestas internas y observar con atención lo que sucede alrededor. Con la Luna en Géminis pueden guiar a otros con sabiduría y encontrar nuevas maneras de comprender ciertas situaciones. Reflexionar antes de actuar les dará mayor claridad emocional.

Leo: Jornada ideal para expresar lo que piensan y disfrutar de lo que desean hacer. Todo fluye a favor con la Luna en Géminis y aparecen oportunidades para compartir ideas con amigos o personas afines. El intercambio intelectual estimula su creatividad y entusiasmo.

Virgo: Organizan un viaje o una actividad distinta con la pareja y proyectan un futuro con nuevas ideas. La Luna en Géminis favorece la comunicación y les permite expresar con claridad lo que sienten. Planificar juntos fortalece los vínculos y abre posibilidades nuevas.

Libra: Surgen viajes o encuentros por trabajo que se comparten con amigos o socios. Reciben noticias motivadoras con la Luna en Géminis que los impulsan a avanzar en proyectos que estaban esperando definiciones. La comunicación será clave para lograr acuerdos positivos.

Escorpio: La Luna en Géminis se vuelve una guía para confiar más en ustedes mismos. Apóyense en su experiencia y en lo que saben hacer para tomar decisiones laborales o económicas. Las conversaciones con personas influyentes pueden abrir caminos interesantes.

Sagitario: Resuelven temas pendientes y logran avanzar en lo que estaba detenido. Con la Luna en Géminis reciben el apoyo de quienes los rodean y se sienten motivados a tomar decisiones importantes. Las alianzas o acuerdos pueden traer resultados muy favorables.

Capricornio: La Luna en Géminis los ayuda a ordenar el trabajo y mejorar la comunicación en la pareja. Se presentan oportunidades para crecer si logran expresar con claridad lo que esperan de los demás. El diálogo sincero permitirá resolver diferencias pendientes.

Acuario: La Luna en Géminis abre la mente a nuevas ideas y proyectos creativos. Analizan su trabajo con mayor entusiasmo y visión de futuro, encontrando maneras distintas de desarrollar lo que ya vienen haciendo. Las conversaciones con colegas pueden ser muy inspiradoras.

Piscis: Será necesario organizar bien el tiempo porque aparecen muchas tareas a la vez. La Luna en Géminis trae movimiento y decisiones importantes que requieren rapidez mental y flexibilidad. Si logran priorizar lo más importante podrán avanzar con mayor tranquilidad.