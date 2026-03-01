La madrugada en Gran Hermano Generación Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Pincoya y Solange Abraham quedaron frente a frente en un cruce que arrancó como un intercambio verbal y terminó convertido en un enfrentamiento cargado de insultos y acusaciones cruzadas.

Todo comenzó con reproches que fueron subiendo de tono hasta desbordar. En pleno living y delante de varios compañeros, Pincoya lanzó calificativos que generaron incomodidad inmediata: “puta”, “zorra” y “barata”. El silencio que siguió fue elocuente. Nadie parecía dispuesto a intervenir mientras la discusión se volvía cada vez más áspera.

Desde un costado, uno de los participantes resumió la escena con una frase que se volvió viral: “Se re picó mal”. La descripción no exageraba. El clima era espeso y la tensión sostenida dejó claro que no se trataba de una discusión más, sino de un quiebre dentro de la convivencia.

Horas después, ya en la cocina y más lejos del centro del conflicto, Pincoya dio su versión de lo ocurrido. “La mina me está cansando”, soltó todavía molesta. Y no se detuvo ahí: “Si le preocupa tanto que le digan que es puta o que es zorra, a mí no me preocupa”. Las palabras volvieron a encender la polémica dentro y fuera de la casa.

Para la participante chilena, detrás del enfrentamiento hay algo más que un enojo circunstancial. “Solange quiere generar contenido haciéndose la víctima”, afirmó, convencida de que el cruce forma parte de una estrategia. En esa misma línea profundizó su percepción: “Siento que Sol me busca todo el tiempo para pelear, porque necesita pelear con el ícono, con la Pincoya”.

La autopercepción como figura fuerte también quedó expuesta en otra frase que no pasó desapercibida: “Da igual, ahora debe ser conocida en mi país también. No está peleando contigo o con él, pelea con la Pincoya”. Para ella, el enfrentamiento no es personal sino parte del juego por posicionarse.

El choque entre Pincoya y Solange Abraham abre un nuevo frente en una casa que ya venía acumulando tensiones. En un reality donde cada palabra pesa, los insultos quedaron resonando más allá de la madrugada y sumaron un capítulo que promete seguir escalando.