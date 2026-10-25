Sol Pérez habló en PH: Podemos Hablar sobre los cambios que trajo la llegada de Marcos a su vida. Entre sus reflexiones sobre el trabajo, la culpa y los cuidados cotidianos, recordó un episodio de los primeros días de su hijo. Al contarlo, dejó ver por qué aquella experiencia todavía le genera temor.

Sobre la maternidad, expresó: “No me arrepiento de nada porque Marcos es lo más importante que hay en el mundo. Creo que cambié todo, soy otra persona distinta; siento que alguien que me conocía antes no sabe quién soy ahora porque me cambió todo. No soy la misma persona, no me interesan las mismas cosas; cosas que antes me parecían de vida o muerte, hoy me parecen cosas tontas”.

Sol Pérez agregó: “Lo único que me importa es que él esté bien. Obviamente que soy una mujer y que tengo mis sueños; yo también soy muy independiente y me gusta mucho trabajar, entonces claramente todo eso no lo quiero dejar de lado aunque sienta un montón de culpa muchas veces. Si tengo que cambiar algo, es no sentir tanta culpa”.

Recordó: “Él se ahogó tomando la teta cuando tenía semanas o días y la pasé muy mal. Como siempre tomó con pezonera, se ve que le había quedado un culito de leche y en un momento se le traba y me quedó seco. Le doy vuelta, le empiezo a hacer todo lo que había aprendido recién, pero nada; no me reaccionaba”. Añadió: “Le pegaba en la espalda, lo daba vuelta de nuevo y nada. Yo pensé que en esos momentos siempre iba a poder pensar qué hacer, y no: me volví una inútil total”.

Andrea, la empleada, intervino: “Vino Andrea, mi salvadora, lo dio vuelta, le pegó en la espalda y como el nene no reaccionaba y ya estaba muy rojo, se le ocurrió soplarle la cara. Cuando le sopla la cara, el nene reacciona y hace un gesto. Ahí lo agarré, me tiré a la calle a llorar arrodillada como estaba, recién operada de la cesárea”.

Sol Pérez llamó a su marido: “Por favor mándame un médico a alguien que venga a ver cuántas veces le pegué al nene porque lo lastimé”. Tras el episodio, según contó, los médicos lo revisaron y confirmaron que estaba bien.

Después reveló lo que padeció en ese momento: “Para mí era un parto sentarme a darle comida a mi hijo. Y él, de gracia, se hacía el que se ahogaba porque mi reacción en su cabeza era tan loca que para él era un chiste. Es el día de hoy que le corto todo chiquitito y el pollo se lo doy desmenuzado”. Para cerrar, eligió dejar un mensaje concientizador: “Por favor hagan los cursos de RCP; salvan vidas y te cambian la vida”.