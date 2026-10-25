Las risas de José María Listorti desataron un descargo de Laura Ubfal que incluyó insultos y un cuestionamiento a su capacidad para conducir. La periodista lo acusó de burlarse de Marta Fort y de desperdiciar un debate sobre los cuerpos hegemónicos en televisión.

Al explicar por qué había defendido a la joven, planteó: "Listorti, sos un tipo grande. Marta es una chica de 22 años. Cuando dijo lo de "conventillera", lo dijo por el panel y la pelea por lo que no me ofende. Después dijo "la banco a Ubfal" pero esa parte no la pasó nadie, porque se quedaron en las risas, la pavada".

El reproche de Laura Ubfal alcanzó al conductor y al panel: "Ustedes se burlaban de mí, se burlan de Marta... Listorti, no tiene gracia. Yo entiendo que tengas que comer, que tengas que vivir, pero tenés talento... a esta altura, reírse como gansos los hace ver tontos, estúpidos". Dentro de ese señalamiento, expresó: "Listorti, yo entiendo que tengas que comer, que tengas que vivir, pero tenés a esta altura, reírse como gansos los hace ver tontos, estúpidos".

En Blender, el tema había reaparecido después de que Marta respaldara el reclamo sobre los cuerpos hegemónicos y cuestionara el perfil mediático de Ubfal. La periodista separó ambos puntos al responder. La idea de que José María Listorti había intentado ayudar a Marta disparó otro cuestionamiento: "A mí lo que me molesta es la idiotez cuando podían haber tomado un tema interesante.... Encima Listorti diciendo que la quería salvar a Marta. ¿La querés salvar de qué? Si Marta puede conducir mejor que vos ese programa".

Su defensa de Marta incluyó una comparación directa con el trabajo de Listorti: "A mí lo que me molesta es la idiotez. Encima Listorti diciendo que la quería salvar a Marta. ¿La querés salvar de qué? Si Marta puede conducir mejor que vos ese programa".

Respecto de lo que había querido expresar la hija de Ricardo Fort, sostuvo: "Marta no se estaba pasando, para nada. Los que se pasaron son ustedes. Pero bueno, mejor echarle la culpa a Marta Fort. Ella es una chica joven, con una cabeza abierta y entendí lo que quiso decir. Lo habrá dicho mejor o peor, pero de ahí a burlarse como gansos, por favor".