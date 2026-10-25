Dolli Irigoyen quedó involucrada en la discusión sobre cómo Maru Botana evalúa las preparaciones de MasterChef Celebrity. Una reacción en redes fue interpretada como un respaldo a quienes cuestionan a la pastelera y sumó tensión a una polémica que ya había llevado a la jurado a explicar su manera de probar los platos.

El movimiento fue detectado por Pochi, de Gossipeame, quien mostró que la cocinera había dejado un me gusta en una publicación crítica de Maru Botana. El posteo apuntaba a cuánto prueba de cada preparación durante las degustaciones. Así, los cuestionamientos que venían circulando entre los usuarios sumaron otro elemento: la interacción de una colega con ese contenido, leída como una señal de aprobación.

Frente a los señalamientos, Maru Botana defendió su criterio en una charla con Pilar Smith. "Es como una cata de vinos. No necesitás tomarte todo el vaso para opinar", sostuvo. Con esa comparación, planteó que una porción pequeña le alcanza para hacer una evaluación. Su explicación puso el eje en lo que necesita probar para opinar, un punto sobre el que seguían concentrándose las críticas.

Donato de Santis también intervino para respaldar a su compañera, que venía recibiendo críticas especialmente duras en las redes. Su argumento estuvo puesto en las diferencias entre los integrantes del jurado: cada uno tiene un estilo al degustar y esas formas merecen respeto. El cocinero defendió así la convivencia de distintas maneras de evaluar, aunque su intervención no consiguió frenar los comentarios contra la pastelera ni cerrar la discusión sobre su desempeño.

La reacción de Dolli Irigoyen adquirió peso dentro de ese escenario porque fue interpretada como una postura distinta del apoyo que había expresado Donato. Mientras él habló sobre los estilos de los jurados, el gesto de la cocinera quedó asociado al contenido del posteo. Esa lectura la ubicó del lado de los cuestionamientos a Maru, aunque ella no desarrolló una opinión sobre cómo debería degustar.

Por ahora, Dolli Irigoyen no explicó qué motivó ese me gusta. Queda pendiente conocer si efectivamente compartía el reproche de la publicación o qué sentido tuvo su reacción. La interacción que mostró Pochi alimentó las versiones de una diferencia entre colegas, pero el alcance que se le atribuyó al gesto sigue dependiendo de una interpretación.