Después de semanas en las que quedarse quieta fue parte del tratamiento, Soledad Silveyra ya puede continuar su recuperación en casa. La actriz recibió el alta médica tras más de 20 días internada por una fractura de pelvis, aunque todavía deberá atravesar una etapa de rehabilitación.

Durante la internación, su hijo Baltazar Jaramillo había contado que a su madre le costaba permanecer inmóvil. El reposo resultó especialmente difícil para una persona acostumbrada a mantenerse activa. La permanencia en el sanatorio permitió sostener los cuidados durante las primeras semanas, hasta que llegó el momento de seguir el tratamiento fuera de allí.

Soledad Silveyre continúa su recuperación en su casa.

La actualización sobre su estado llegó a través de la periodista Maru Leone. Sobre Solita, resumió: “Está muy bien de ánimo”. La noticia llevó alivio después de una internación extensa y confirmó que el siguiente paso será la rehabilitación en el hogar. El alta cambia el lugar de los cuidados, pero la recuperación todavía continúa.

Este episodio se suma a otros problemas físicos que había atravesado. Durante el verano, Soledad Silveyra sufrió una caída en Punta del Este a la que en un principio no le dio mayor importancia. Más tarde, la persistencia del dolor llevó a detectar una fractura lumbar y una trocanteritis, antecedentes que también habían afectado su movilidad.

La fractura que motivó la internación reciente ocurrió a comienzos de septiembre tras un accidente doméstico. Según había explicado su familia, los médicos no indicaron una operación en este caso y el tratamiento requirió reposo. Por eso, buena parte de estas semanas transcurrió con movimientos limitados, un cambio importante en la rutina de la actriz.

Soledad Silveyre continúa su recuperación en su casa.

Cómo seguirá la recuperación de Soledad Silveyra

El regreso al hogar abre una fase distinta para Soledad Silveyra. Ya no permanecerá internada, pero tendrá que continuar con la rehabilitación mientras avanza la recuperación de la pelvis. Hasta ahora no se difundieron plazos para que retome sus actividades habituales; la novedad confirmada es que podrá afrontar esta parte del proceso fuera del sanatorio.

Para la actriz y su familia, la salida del centro médico representa un avance después de más de 20 días de internación y cuidados. Soledad Silveyra afrontará ahora el trabajo de recuperar movilidad, con el buen ánimo que destacó Maru Leone. Su regreso a la rutina quedará sujeto a esa evolución; por lo pronto, pudo dar el paso de volver a casa.