El romance de Máximo Menem Bolocco volvió a despertar interés en la prensa chilena después de que el joven compartiera imágenes junto a Karen Blau, una empresaria y diseñadora de 34 años. Las postales que publicaron durante una escapada a Valparaíso alimentaron las versiones sobre su relación y pusieron el foco en los 12 años que los separan.

La noticia también tuvo repercusión por la reacción de Cecilia Bolocco, madre de Máximo, quien habló públicamente sobre el presente sentimental de su hijo y manifestó su felicidad al verlo atravesar una etapa de bienestar. “Siento una gran emoción de ver a mi niño feliz. Lo veo en paz, lo veo tranquilo, lo veo menos ansioso”, expresó la ex Miss Universo, según consignó Publimetro Chile.

En cuanto a su trayectoria, Karen Blau cuenta con formación como ingeniera comercial y se desempeña en el mundo del diseño y los negocios. Es la creadora de Caledonia, una marca de indumentaria que surgió a partir de su interés por el surf y los trajes de baño, aunque posteriormente amplió su catálogo con otras propuestas de vestimenta.

El nuevo amor de Máximo Menem

Su perfil público no se limita al emprendimiento. En 2019, Blau participó en El Discípulo del Chef, un programa de cocina de la televisión chilena. Además, utiliza sus redes sociales para mostrar aspectos de su actividad profesional, sus viajes y distintos momentos de su vida cotidiana, aunque prefiere reservar algunos detalles de su intimidad.

Las primeras señales del vínculo con Máximo Menem aparecieron en fotografías tomadas durante una visita a Valparaíso. En las imágenes, ambos se mostraron juntos mientras recorrían distintos rincones de la ciudad. Una de las postales que más comentarios generó retrató al hijo de Cecilia Bolocco abrazando a la empresaria por la cintura y dándole un beso en la mejilla.

Más tarde, la propia Karen Blau compartió otras fotografías junto al joven, lo que incrementó las especulaciones sobre el comienzo del romance. Sin embargo, cuando el medio chileno LUN le consultó sobre su situación sentimental, eligió evitar las declaraciones detalladas. “Esto forma parte de mi vida privada y no quiero exponer nada”, sostuvo, aunque también reconoció: “En el plano personal estoy tranquila y feliz”.

El nuevo amor de Máximo Menem

Por su parte, Cecilia Bolocco se refirió a la diferencia de edad durante su participación en el regreso de Vértigo y respondió con humor ante la consulta. “Sí, ella es mayor. Yo creo que esto es genético, lo que se hereda no se hurta”, comentó, en una frase que remitió a su propia historia con Carlos Menem, expresidente argentino y padre de Máximo. Además, definió a Karen como una mujer “muy amorosa” y “muy sencilla”, y destacó la tranquilidad que, según percibe, le aporta a su hijo.

La conductora también habló sobre la posibilidad de convertirse en abuela y admitió que sería un deseo importante para ella, aunque dejó en claro que la decisión corresponde exclusivamente a la pareja. “Me encantaría, me encantaría, no hay nada que me gustaría más, pero eso lo van a decidir ellos, cuando lleven más tiempo juntos, porque recién se pusieron a pololear”, señaló. Así, el romance entre Máximo Menem Bolocco y Karen Blau continúa generando repercusiones, con el apoyo de Cecilia y las imágenes compartidas como protagonistas de la historia.