La influencer Stephanie Demner sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su segundo hijo junto al extenista Guido Pella. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de imágenes familiares que rápidamente se volvieron virales y despertaron miles de reacciones.

“Se agranda la familia”, escribió Stephanie Demner en Instagram junto a un emoji de pollito y un corazón rojo. En las fotos apareció abrazada a Guido Pella y a su hija Arianna, mientras mostraba su pancita con una enorme sonrisa. La publicación recibió mensajes de cariño de colegas, famosos y fanáticos que celebraron este nuevo momento de la pareja.

Las imágenes reflejaron la intimidad y la felicidad que atraviesan Stephanie Demner y Guido Pella. En una de las postales más comentadas, la pequeña Arianna aparece en el centro de la escena acompañando a sus padres, en una producción familiar que enterneció a todos en las redes sociales.

La noticia también fue abordada en LAM, donde el panelista Pepe Ochoa reveló algunos detalles sobre el embarazo. “La verdad que estaban felices, venían queriendo agrandar la familia, así que bueno, se dio”, expresó durante el ciclo televisivo, dejando en claro que se trataba de un deseo muy esperado por ambos.

Además, en el programa contaron que Stephanie Demner ya estaría atravesando el tercer mes y medio de embarazo. Aunque evitaron confirmar el sexo del bebé, sí deslizaron que tanto ella como Guido Pella ya conocen esa información. “Sí, ya saben qué va a ser, pero no lo puedo decir”, comentó Pepe Ochoa generando aún más expectativa entre los seguidores de la pareja.

La historia de amor entre Stephanie Demner y Guido Pella lleva más de ocho años y siempre estuvo muy presente en las redes sociales. Con el tiempo lograron construir una comunidad fiel que acompañó cada uno de sus pasos: desde los viajes y el compromiso hasta el nacimiento de Arianna.

El hermoso anuncio de Demner y Pella

El hermoso anuncio de Demner y Pella

La pareja se convirtió en una de las más queridas del ambiente digital gracias a la naturalidad con la que muestran distintos momentos de su vida cotidiana. Tanto la influencer como el extenista suelen compartir escenas familiares, celebraciones y experiencias personales que generan muchísima interacción entre sus seguidores.

Ahora, la llegada de este nuevo bebé marca otra etapa importante para la familia. Mientras crece la expectativa por conocer el sexo y el nombre del futuro integrante, Stephanie Demner y Guido Pella disfrutan de uno de los momentos más felices de sus vidas rodeados del cariño del público.