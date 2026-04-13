Stephanie Demner dejó a todos mirando dos veces cuando contó que todavía hoy recibe plata por un trabajo que hizo hace casi dos décadas. La influencer explicó que se trata de una campaña publicitaria realizada cuando tenía apenas 17 años y que, lejos de haber quedado en el pasado, sigue generándole ingresos cada vez que su imagen vuelve a aparecer. La sorpresa no estuvo solo en la continuidad del acuerdo, sino en el monto que dijo cobrar sin tener que hacer nada nuevo.

La revelación apareció en una charla relajada, pero enseguida tomó otro volumen. “Ponele, una campaña que yo hice cuando era muy muy muy chiquita, que sigue estando al día de hoy. Y me siguen pagando por eso. Entonces, es una plata muy fácil”, contó Stephanie Demner, al describir uno de los ingresos más llamativos de toda su carrera. Lo que para muchos parecía una anécdota de comienzos en el modelaje, para ella terminó convirtiéndose en una entrada de dinero sostenida en el tiempo.

A partir de ahí, la conversación giró hacia la cifra concreta y el dato terminó de explotar. Cuando le preguntaron “¿Es más de mil dólares?”, respondió sin dudar: “Sí”. Después llegó la siguiente precisión: “¿Más de tres mil dólares?”. Otra vez, la respuesta fue igual de directa: “Sí”. Con esas dos confirmaciones, Stephanie Demner dejó claro que no estaba hablando de un extra menor ni de un cobro aislado, sino de un ingreso realmente significativo.

Según explicó, todo se desprende de una campaña para una empresa de telefonía que sigue usando su imagen en carteles y soportes de vía pública. El mecanismo, según relató, funciona de manera bastante simple. “Ellos me llaman y me dicen: ‘Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata’”, detalló. Es decir, cada vez que la campaña se reactiva, se renueva o vuelve a mostrarse, ella vuelve a cobrar.

Lo más llamativo es que muchas veces ni siquiera sabe con precisión dónde termina apareciendo esa publicidad. “Me dicen que está en Perú, en Paraguay… Se va renovando y me van diciendo”, contó, al explicar que la circulación del material excede incluso un único mercado. Esa dimensión internacional le da todavía más peso a un acuerdo que, en lugar de agotarse con el paso de los años, siguió encontrando nuevas formas de mantenerse vivo.

En ese mismo sentido, Stephanie Demner también dejó entrever que la amplitud territorial de la campaña ayuda a explicar el volumen del cobro. “Y sí, porque está en todo el país”, dijo, al referirse al alcance de la imagen que sigue explotándose comercialmente. El punto no es menor: no se trata de una foto perdida en un archivo, sino de una pieza que continúa activa y que, por contrato, le sigue devolviendo dinero cada vez que vuelve al circuito.

Así, lo que parecía un recuerdo lejano de sus primeros trabajos terminó convertido en una de las confesiones más impactantes sobre cómo funciona el negocio de la imagen. En el caso de Stephanie Demner, una campaña hecha a los 17 no quedó archivada como un paso más en su carrera, sino como una especie de ingreso automático que sigue rindiendo años después. Y ahí estuvo el verdadero shock: descubrir que una decisión tomada en plena adolescencia todavía le paga, y muy bien, en el presente.