El regreso de Charly García a un evento público volvió a generar impacto entre sus fanáticos. El legendario músico asistió este viernes al Teatro Colón, donde disfrutó de una función especial del Ballet Estable dirigida por Julio Bocca. La presencia del ícono del rock nacional no pasó desapercibida y despertó una enorme emoción entre quienes se encontraban en la sala.

Acompañado por la reconocida artista Renata Schussheim, amiga cercana tanto de Charly García como de Julio Bocca, el compositor siguió atentamente el espectáculo desde el Palco Bajo 11. Las imágenes del músico durante la velada comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos destacaron su buen aspecto y el entusiasmo con el que vivió la función.

El espectáculo que convocó a estas figuras fue el Programa Mixto que presenta actualmente el Ballet Estable del Teatro Colón. Entre las obras más celebradas de la noche estuvo La consagración de la primavera, con coreografía de Oscar Araiz, una pieza que logró cautivar especialmente a Charly García, según trascendió tras la función.

Emocionante momento entre Charly García y Julio Bocca

Luego de la ovación final del público, el cantante sorprendió al dirigirse detrás del escenario para felicitar personalmente a los artistas. Allí se produjo una postal que rápidamente se convirtió en una de las imágenes culturales más comentadas del día: Charly García rodeado por toda la compañía liderada por Julio Bocca en pleno backstage del histórico teatro.

Más tarde, el propio Julio Bocca habló sobre el especial encuentro con el músico y confesó la emoción que le provocó volver a verlo. “Me genera recuerdos de una época icónica”, expresó el bailarín, visiblemente movilizado por la visita de una de las figuras más importantes de la música argentina.

El director artístico también recordó los espectáculos en los que interpretó canciones de Charly García durante su exitoso show BoccaRock Nacional. Entre los temas elegidos en aquel momento aparecían clásicos como “La grasa de las capitales”, “Rasguña las piedras”, “El fantasma de Canterville” y “Los dinosaurios”, canciones que marcaron generaciones enteras.

Emocionante momento entre Charly García y Julio Bocca

La noche en el Teatro Colón tuvo además un fuerte componente nostálgico para muchos de los presentes. Ver nuevamente a Charly García en un evento cultural de semejante magnitud emocionó tanto al público como a los artistas, especialmente en un contexto donde cada aparición pública del músico despierta enorme expectativa.

El Programa Mixto continuará este fin de semana con nuevas funciones en el Teatro Colón. Además de las obras de Demis Volpi, Aszure Barton y Oscar Araiz, el domingo se sumará la participación especial de la bailarina Antonella Zanutto, integrante del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.