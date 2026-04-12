Pitty la Numeróloga volvió a meterse en una de las historias más observadas del espectáculo y lanzó una lectura que enseguida encendió la conversación. Esta vez puso el foco en la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, una pareja que sigue rodeada de atención, especulaciones y capítulos que se renuevan todo el tiempo. En medio de ese clima, la especialista aseguró que ve continuidad en el vínculo, aunque advirtió que no todo será lineal.

Lejos de plantear una separación inminente, Pitty la Numeróloga arrancó con una visión bastante clara sobre el presente de la pareja. “La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después tiene un momento de festejo, se ve como un festejo”, expresó, dejando instalada la idea de que entre ellos todavía hay recorrido y que incluso podría aparecer una instancia de celebración.

Ese primer tramo de la predicción fue el que abrió la puerta a una posibilidad todavía más fuerte. Según su interpretación, la energía entre ambos no solo se sostiene, sino que podría derivar en una noticia mucho más grande. “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”, lanzó, en una frase que rápidamente se convirtió en el punto más comentado de todo su análisis.

Pero la lectura de Pitty la Numeróloga no quedó anclada únicamente en una etapa de entusiasmo. Después de ese supuesto momento de plenitud, también advirtió que el recorrido amoroso no estaría libre de sacudones. “Después se ve un período de crisis, es lo que se ve en los números”, señaló, al marcar que la historia entre la actriz y el futbolista también atravesaría una instancia de tensión y desgaste.

Como si eso no alcanzara, la especialista sumó otro elemento que volvió todavía más inquietante el panorama. “Después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado, así que puede ser que algo suceda. Vamos a estar entretenidos todos mirando, mucho movimiento entre todos”, agregó. Ahí ya no habló solo de una crisis íntima, sino de un escenario más movedizo, con cambios y situaciones que podrían alterar otra vez el tablero alrededor de ellos.

Lo interesante es que su pronóstico apareció en un contexto donde cada gesto de la China Suárez y Mauro Icardi ya viene siendo leído con lupa. Por eso, cualquier frase que apunte a una continuidad, a un posible bebé o a una futura crisis encuentra terreno fértil para explotar mediáticamente. En una trama que de por sí vive alimentándose de novedades, la intervención de Pitty la Numeróloga agregó una nueva capa de intriga.

Así, entre festejos, advertencias y señales de movimiento, la numeróloga trazó un recorrido que combina ilusión y tormenta. No habló de calma definitiva ni de un final cerrado, sino de una relación con fuerza, pero también con sobresaltos por delante. Y en una historia que nunca deja de generar ruido, su predicción volvió a dejar algo flotando: alrededor de la China Suárez y Mauro Icardi, todavía parece quedar mucho por pasar.