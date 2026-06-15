La comunidad del streaming despedirá este lunes a Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y al director audiovisual Lucas Vignale, quienes murieron en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, con una transmisión especial organizada por el canal de streaming Blender. El homenaje comenzará a las 21 horas y reemplazará la programación habitual de la señal. La propuesta busca recordar el recorrido creativo de ambos referentes digitales y reunir a amigos, colegas y seguidores en una emisión dedicada exclusivamente a su legado.

La conducción estará a cargo de Juan Ruffo, Manu Jove y Fio Sargenti, quienes compartirán el espacio con distintas figuras vinculadas a los proyectos que desarrollaron Gaspi y Vignale durante los últimos años. Además de los testimonios y recuerdos, la transmisión incluirá material audiovisual especialmente seleccionado para repasar algunos de los trabajos más destacados de la dupla. Uno de los momentos centrales de la jornada será la emisión de “Gaspi visita tu hogar”, la serie producida para Blender que reunió al youtuber y al realizador audiovisual en una nueva etapa profesional.

Tras el homenaje en vivo, el canal emitirá los dos capítulos ya estrenados de la producción y presentará un episodio inédito, grabado antes de la tragedia y que hasta ahora no había sido difundido.

Desde Blender explicaron que decidieron compartir ese material como una forma de reconocer el trabajo que ambos venían realizando y destacar la búsqueda artística que impulsaban. “Creemos que el mejor legado y el mejor homenaje es la obra: su última creación en Blender, donde pudieron expresar un nuevo universo creativo y producir contenidos con calidad cinematográfica, como era su sueño”, señalaron desde el canal a través de un comunicado.