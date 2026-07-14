La relación entre Tomás Dente y Fernando Dente volvió a estallar públicamente con un intercambio de declaraciones que reavivó una pelea de larga data. El conductor de Net TV no ocultó su enojo luego de quedar envuelto en una polémica y decidió responder con dureza, apuntando directamente contra su hermano y exponiendo un supuesto episodio de su pasado sentimental.

El conflicto comenzó después de un comentario realizado por Carla Czudnowsky, que derivó en una serie de repercusiones mediáticas. Según explicó Tomás Dente, tras aclarar la situación con la panelista, descubrió que Fernando Dente habría realizado comentarios negativos sobre él, algo que, aseguró, le llegó a través de distintos periodistas que se comunicaron para consultarle.

En ese contexto, el conductor realizó un fuerte descargo al aire y negó categóricamente las versiones que, según afirmó, circulan sobre su infancia. "Este tipo, que es Fernando Dente, anda diciendo barbaridades de mí y yo me entero de todo. Anda diciendo que yo, de chiquitos, le pegaba y lo abusaba", expresó con visible indignación, rechazando de plano esas acusaciones.

Lejos de bajar el tono, Tomás Dente continuó con durísimas críticas hacia su hermano. "Es un cuentista y un fabulador absoluto. Es capaz de cualquier cosa con tal de ser tapa de revista", sostuvo. Además, cuestionó la forma en la que Fernando Dente suele responder cuando le consultan por el vínculo entre ambos y aseguró que intenta instalar una versión que, según él, no se corresponde con la realidad.

El periodista también hizo referencia a una frase que, según contó, suele repetir el actor cuando le preguntan por el conflicto familiar. "Cuando le preguntan por mí dice 'lo de Tomás es algo muy íntimo y privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Mentiroso hijo de p…", lanzó sin filtros durante su programa.

Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando Tomás Dente aseguró que siempre consiguió sus trabajos por mérito propio y, en ese marco, reveló un supuesto episodio desconocido sobre la vida privada de su hermano. "Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga, sin que su mejor amiga supiera, para tener una obra de teatro", afirmó, desatando una fuerte repercusión.

Tomás Dente con todo contra su hermano Fernando

Tras esas declaraciones, en LAM, Pilar Smith sostuvo que la acusación estaría vinculada con el director de la exitosa obra Casi normales, musical protagonizado por Fernando Dente desde 2012 y que permaneció varias temporadas en cartel. La panelista relacionó el relato de Tomás Dente con esa etapa de la carrera artística del actor.

En paralelo, el creador de contenido Nahuel Saa recordó en la red social X que años atrás Fernando Dente había contado públicamente que mantuvo una relación con un hombre 24 años mayor que él, aunque nunca reveló su identidad. Esa declaración volvió a cobrar notoriedad tras las explosivas palabras de su hermano, alimentando un enfrentamiento familiar que, por ahora, parece estar muy lejos de encontrar un punto final.