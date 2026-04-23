La salud de Susana Giménez volvió a instalarse en el centro de la escena y encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. A poco tiempo del Mundial 2026, la conductora enfrenta un panorama delicado que podría dejarla afuera de uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión argentina.

La información se conoció en A la Tarde, el ciclo de América TV, donde se dieron detalles del problema físico que arrastra la diva desde hace tiempo. Según revelaron, su situación médica se agravó en las últimas semanas y obligaría a tomar decisiones urgentes.

Fue el periodista Luis Bremer quien brindó precisiones sobre el cuadro que atraviesa la conductora. “Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla”, explicó al aire, generando preocupación inmediata.

Durante su estadía en Europa, la figura de Telefe se sometió a distintos tratamientos innovadores con la expectativa de evitar una intervención quirúrgica. Sin embargo, los resultados no habrían sido los esperados y el escenario cambió de manera contundente tras su regreso al país.

“Tiene que volver a quirófano”, afirmó Bremer, dejando en claro que la operación sería inevitable. Incluso, trascendió que la intervención podría realizarse en los próximos días, lo que abre interrogantes sobre su recuperación y sus tiempos de regreso a la actividad.

Este problema físico no es nuevo en la vida de Susana Giménez. En eventos recientes, ya había manifestado dificultades para sostener el ritmo de trabajo, especialmente en coberturas exigentes que implican largas jornadas y traslados constantes.

En paralelo, dentro de Telefe comenzaron a analizar posibles alternativas ante un eventual faltazo. El periodista Santiago Sposato adelantó que figuras como Marley e Ian Lucas podrían asumir un rol más protagónico en la cobertura del Mundial si la conductora no llega en condiciones.

Cabe recordar que la propia diva había expresado hace poco su deseo de estar presente en el evento deportivo, aunque también había deslizado que no tenía demasiadas ganas de trabajar este año. Esa declaración hoy cobra otro sentido frente a su situación actual.

Con una operación en puerta y un futuro incierto, el presente de Susana Giménez mantiene en vilo tanto a sus seguidores como a la televisión. La evolución de su salud será clave para definir si podrá o no ser parte del evento más esperado del mundo.